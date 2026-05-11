許志安與TVB高層太太合照展「紳士手」　備戰演唱會暴瘦驚現老態

現年58歲的許志安（安仔）最近落實於今年10月重返闊別11年的紅館舉行三場演唱會，正積極備戰。日前，有TVB高層太太分享了一張與安仔的合照，其極度消瘦的容貌與刻意避嫌的「紳士手」，瞬間成為網民熱議焦點。

安仔一直得到太太Sammi鼓勵及支持。（IG圖片）

安仔同Sammi情比金堅。（IG@faye_tsui）

安仔同Sammi情比金堅。（IG@faye_tsui）

「紳士手」保絕對距離

負責《中年好聲音》系列的TVB高級經理（非戲劇製作）賴華民（Rix Lai）的太太 Karen，前日（9日）在社交平台曬出與許志安的合照。相中可見，雖然女方微微將身體挨向安仔的肩膀，但他表現得極度守規矩。安仔搭在女方肩上的手，明顯刻意將手指「曲起」，全程懸空避免碰到女方身體，保持著絕對的安全距離。

許志安與TVB高級經理（非戲劇製作）賴華民嘅太太合照，擺出「紳士手」。（ig@kareninkie）

+ 7

容貌暴瘦現深坑皺紋 網民驚訝身形「縮水」

除了謹慎的舉動，安仔的狀態同樣備受關注。穿著灰色西裝外套內搭白背心的他，身形顯得極為單薄，猶如嚴重「縮水」。微笑時，他的額頭及虎口位現出深邃的皺紋，加上明顯的大眼袋及稍顯鬆弛的面部皮膚，老態盡現。雖然 Karen 隨後將相關合照刪除，但照片已被網民截圖並放上Threads討論。不少網民留言驚訝安仔過度消瘦，猜測他是否為了備戰演唱會而操練過度，導致身形與容貌都顯得憔悴。

安仔稍顯鬆弛嘅面部皮膚，老態盡現。（ig@kareninkie）

安仔全面復出。（ig@andyhuichion）

不過似乎太瘦嘞。（ig@andyhuichion）

相隔11年重返紅館 拒絕脫衣騷肌：而家怕凍

安仔將於10月8至10日舉行《ON STAGE》紅館演唱會，日前拍攝海報時透露，目前正為演唱會積極加操，近期練跑時更結識了不少跑友，這些新朋友給了他很大的正能量，笑言下次要帶舊CD去給街坊簽名。當被問到屆時會否在台上除衫騷肌，安仔幽默地大派檸檬：「我覺得冇乜人想睇我啲肌肉，不如乖乖地跳好啲舞、唱好啲歌感動人。」他直言以前開騷會赤膊上陣，但現在怕凍，如果要展示操練的付出，「買件細碼恤衫著，咪覺得好似好大隻囉！」一心以歌藝與努力回饋苦候多年的歌迷。

許志安將於10月8至10日在紅館舉行三場個人演唱會《ON STAGE》，也是他相隔11年後再踏紅館舞台！今日（6日）他拍攝海報，期間接受訪問，指今次不論造型與布景都以簡約為主，他透露影海報的是白背心造型，背景也選用沉實灰色。（葉志明攝）

安仔指騷前加場都應該可能性不大，自己不想草率搭台：「我哋唔可以因為……如果啲飛好好，而我哋就快啲搭咗個台，唔得，唔可以，一定要搭得好好，做得好好！有啲人話第一場大家都當係綵排，但係我唔係，我好認真，所以嗰場就要做到最好！」（葉志明攝）

安仔將為今次演唱會操弗，但就透露不會「大解放」除衫騷肌：「我覺得冇乜人想睇，但係我反而覺得，有人想見到我為咗呢個演唱會有幾多付出，但係冇人想睇我啲肌肉，不如乖乖地跳好啲舞、唱好啲歌，感動人，好過見到我啲腹肌。」（葉志明攝）

CHILL CLUB頒獎禮安仔與AK同台演出。（陳順禎 攝）