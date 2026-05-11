許志安與TVB高層太太合照展「紳士手」 備戰演唱會暴瘦驚現老態
撰文：盧安濤
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現年58歲的許志安（安仔）最近落實於今年10月重返闊別11年的紅館舉行三場演唱會，正積極備戰。日前，有TVB高層太太分享了一張與安仔的合照，其極度消瘦的容貌與刻意避嫌的「紳士手」，瞬間成為網民熱議焦點。
「紳士手」保絕對距離
負責《中年好聲音》系列的TVB高級經理（非戲劇製作）賴華民（Rix Lai）的太太 Karen，前日（9日）在社交平台曬出與許志安的合照。相中可見，雖然女方微微將身體挨向安仔的肩膀，但他表現得極度守規矩。安仔搭在女方肩上的手，明顯刻意將手指「曲起」，全程懸空避免碰到女方身體，保持著絕對的安全距離。
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容貌暴瘦現深坑皺紋 網民驚訝身形「縮水」
除了謹慎的舉動，安仔的狀態同樣備受關注。穿著灰色西裝外套內搭白背心的他，身形顯得極為單薄，猶如嚴重「縮水」。微笑時，他的額頭及虎口位現出深邃的皺紋，加上明顯的大眼袋及稍顯鬆弛的面部皮膚，老態盡現。雖然 Karen 隨後將相關合照刪除，但照片已被網民截圖並放上Threads討論。不少網民留言驚訝安仔過度消瘦，猜測他是否為了備戰演唱會而操練過度，導致身形與容貌都顯得憔悴。
相隔11年重返紅館 拒絕脫衣騷肌：而家怕凍
安仔將於10月8至10日舉行《ON STAGE》紅館演唱會，日前拍攝海報時透露，目前正為演唱會積極加操，近期練跑時更結識了不少跑友，這些新朋友給了他很大的正能量，笑言下次要帶舊CD去給街坊簽名。當被問到屆時會否在台上除衫騷肌，安仔幽默地大派檸檬：「我覺得冇乜人想睇我啲肌肉，不如乖乖地跳好啲舞、唱好啲歌感動人。」他直言以前開騷會赤膊上陣，但現在怕凍，如果要展示操練的付出，「買件細碼恤衫著，咪覺得好似好大隻囉！」一心以歌藝與努力回饋苦候多年的歌迷。