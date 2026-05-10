邱晴嫌《女行團》形象太性感　再戰富國島要「着返件衫」唔想除

邱晴早前主持HOY節目《女行團》越南篇大受歡迎，不說是圈粉無數。早年她參選《2017年香港小姐競選》，以17歲之齡參選港姐後加入TVB，先後擔任過兒童節禮目主持「姐姐」、《美女廚房》學徒等，可惜星途平平。2021年離巢後，她曾亮相Viutv綜藝節目《家務戰場》，早前亦在HOY節目《女行團》亮相。



邱晴這幕比堅尼浸泥漿浴，令人想起高海寧當年名場面，非常震撼。（電視截圖）

月底出發富國島拍Vlog揭「不為人知秘密」

今日（5月10日）邱晴出席公開活動，她分享近況時透露，自己即將於月底再次前往越南富團島拍片。她表示，此次與另一名YouTuber前往拍攝Vlog片。問到有什麼內容，她說：「想畀大家了解多啲自己本人，除咗外在，仲有內心。內心有咩想畀人了解？可能小女孩一面，或者不為人知嘅秘密。（咩秘密？）到時要睇先知。」

邱晴嫌《女行團》太性感？（陳順禎 攝）

邱晴嫌《女行團》太性感？（陳順禎 攝）

預告改著羽絨？泳衣福利全靠網民集氣派Like

去富國島有「福利」？她回答：「今次未必着泳衣，今次可能着羽絨，哈哈。（熄機）搞錯呀，你哋真係好現實。（去嗰度唔曬太陽？）咁你哋幫我宣傳吓囉，睇吓着幾多套泳衣囉。」她笑言，多like才會有泳衣睇，不知道是誰現實呢？

但係邱晴話唔着泳衣。（陳順禎 攝）

邱晴月底出發富國島，話要揭開自己「不為人知秘密」。（陳順禎 攝）

嫌《女行團》太性感？邱晴笑指：女人一時一樣！

早年她曾推出過寫真集，會否再嘗試？她回答：「又冇諗過，而家要睇多啲靚相，畀多啲福利大家睇。（點解唔着泳衣？）暫時唔話畀你聽，你知女人一時一樣㗎嘛。（想收返埋性感形象？）我又唔覺自己係性感形象。（之前《女行團》好性感）係呀，之前太性感，今次要着返件衫囉，哈哈。（會唔會除返？）好難講，哈。」