鄭秀文啟德演唱會火速售罄宣布加開最終場：畀我好大嘅力量

全城期待的《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》，7月10日至11日兩場門票，繼4月20日信用卡獨家優先訂票火速售罄後，到4月28日門票公開發售，反應同樣熱烈，門票全被秒殺。主辦機構寰亞娛樂於兩日後宣佈加開7月12日終極尾場，希望觀眾能夠把握最後機會，入場感受Sammi的舞台魅力。

《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》將於7月10日至11日舉辦兩場。(公關提供)

Sammi感激地說：「對於上次4月28日我嘅啟德主場館門票公開發售，見到大家咁熱烈支持，呢個消息對我嚟講係相當鼓舞同振奮，希望加場，讓更多人睇到我哋呢個show嘅誠意、製作、同埋我嘅演出，因為我哋book場地嘅時間好有限，向前向後加都冇可能，只能夠加到呢一場。」

Sammi演唱會一向好好睇。(公關提供)

7月12日終極尾場門票，將於5月11日早上十時於快達票公開發售，莫講話觀眾要校定鬧鐘搶飛，就連Sammi也為了撲飛而頭痛：「的確好多朋友搵我買飛，但我冇辦法滿足晒所有朋友，因為cut飛情況都好嚴重，始終座位有限，亦要預留門票公開發售，至於會唔會有睇massage恐懼症？咁又未至於，但事實票務情況係相當緊張，亦有好多朋友同歌迷留言話買唔到飛，見到佢哋好失望，希望5月11日加場門票公開發售嘅時候，大家可以好幸運、好順利買到飛啦！我唯一可以做，係應承大家，會盡力做好呢個show，我嘅第一次啟德演唱會，會全力以赴，同埋見到大家對呢個演唱會咁大力支持，俾咗好大嘅力量同好正面嘅鼓舞，我一定會做好自己。」

Sammi宣布加開一場。(公關提供)

上月完成兩場吉隆坡站演唱會，Sammi展開了十天的休假，笑言每次回想與台下吉隆坡站觀眾互動的快樂，都有種令她「飄吓飄吓」的感覺，身體在休息，但思想上仍然亢奮，她說：「呢十日假期，我不斷有諗啟德show嘅細節同內容，因為完咗啟德，仲有好多工作要做，所以呢十日嘅小叉電非常重要，體力亦恢復得唔錯，最緊要係食咗好多自己好想食嘅嘢，例如肥膩同煎炸嘢，所以呢十日相當之享受。」

吉隆坡演唱會後Sammi休息了十天。(公關提供)

叉滿電，返回工作崗位，Sammi每日都盡全力為7月三場啟德主場館站演唱會積極備戰，對於每一個細節和流程，都希望做到最好：「由於呢個係You&Mi演唱會亞洲區終站，會沿用番上次澳門站嘅rundown，有睇過嘅人都好鍾意，所以啟德站會用番呢個rundown去出發，但會喺既有嘅內容入面，一啲細節、鋪排上會有所提升，所以呢個係我俾自己同埋團隊嘅一份功課。」

叉滿電後Sammi返回工作崗位。(公關提供)

正如Sammi所講，要完成三場啟德站演唱會，體力輸出非常之龐大，自律的生活作息、積極練歌排舞，是非常重要：「近排我嘅生活作息好有規律，每日起身就會做心肺體能嘅鍛練，因為Sammi呢種表演方式，體力需求係好大，所以要確保自己身體應付得到，除此之外，練歌練聲都係好基本，仲有排舞、好多嘅會議，因為演唱會有多嘢需要琢磨需要商量，同步又開始為新唱片進行錄音嘅工作，雖然好忙，但心態上係好愉悅，因為每當我向住一個目標進發，過程我會好享受，可以俾到自己好多正面嘅能量，係一種好開心嘅過程，所以我會好enjoy，同埋好多謝觀眾，俾好多支持同鼓勵我，我一定會做得更加好，希望所有觀眾可以喺啟德呢個場館感受一個滿意度好高嘅rundown，多謝大家！」

完成三場啟德站演唱會，體力輸出非常之龐大。(公關提供)

Sammi自律的生活作息、積極練歌排舞。(公關提供)

Sammi每日都為了演唱會進行排練。(公關提供)