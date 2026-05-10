伍富橋與老婆辦Baby Shower公布性別　梁兆楹抱bb流露無限母愛

「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）2022與富家千金梁兆楹（Shirley）結婚後一直十分恩愛，日前更大方宣布家中迎來新成員，正式公布老婆已懷孕4個多月，二人即將迎來愛情結晶品。梁兆楹趁今日（10日）母親節在社交平台分享了一條影片，片段原來是二人早前舉辦了「Baby Shower」，可見好友坐無虛席，齊齊來與二人分享這個重要時刻。

伍富橋與梁兆楹舉辦了「Baby Shower」。(ig@sysleungx)

賓客進場時要投票是男還是女

片段一開始，二人先把顏色調到黑白，保持神秘感。二人在片中問：「What will baby be?」然後就是賓客到場的畫面，但賓客進場時需在板上貼出自己猜是男孩還是女孩的名紙張。片中可見一開始是男孩的票數比較多，但投女孩的票數後來居上超越了男孩。在眾多的賓客中可見有不少的小朋友，而孕媽媽梁兆楹見到小朋友即上前跟他們玩，又抱著他們，流露無盡的母愛。

孕媽媽梁兆楹見到小朋友即上前跟他們玩，又抱著他們，流露無盡的母愛。(ig@sysleungx)

揭曉bb的性別

片段最後就是揭曉bb的性別，可見整場都有大汽球，弄破大汽球後就有一堆小汽球衝出來，而小汽球的顏色就是代表bb的性別。而衝出來的小汽球就是藍色，可見梁兆楹懷的是小男孩，在場充滿歡呼聲，可見不論男或女孩子，大家都為他們送上滿滿的祝福。

伍富橋與梁兆楹揭曉bb的性別。(ig@sysleungx)

揭曉bb的性別。(ig@sysleungx)

梁兆楹懷的是小男孩。(ig@sysleungx)