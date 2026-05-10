農夫演唱會｜C君指黃子華冇再搵佢拍戲後票房即破紀錄：我累咗你

一連三場的《農夫全香港最好笑嘅演唱會》今日（10日）下午在紅館舉行尾場，由於今日是母親節，考慮到觀眾要跟家人食飯慶祝，農夫在下午開Show，笑言：「我上年做Jimmy Ouyang嘉賓，都係下晝，我心諗：『有冇搞錯呀？紅館做晏晝場，胡楓都唔做啦！』但係我哋收到風，胡楓嚟緊都做晏晝場。」尾場嘉賓陣容除了常設嘉賓麥玲玲、Novel Fergus及PetPetShawn唱《風生水起》及張繼聰的《我連婚都夠膽結》外，還有YouTuber JFFT。唱《學海無涯》之前，陸永說「每個時代都有佢嘅時代曲，但係時代會轉，我覺得嚟緊就係佢哋嘅時代喇！」之後便介紹JFFT的米爺、床哥、良少、雞翼出場合唱。

一連三場的《農夫全香港最好笑嘅演唱會》今日（10日）下午在紅館舉行尾場。（鄧穎琪攝）

農夫在下午開Show，笑言：「我上年做Jimmy Ouyang嘉賓，都係下晝，我心諗：『有冇搞錯呀？紅館做晏晝場，胡楓都唔做啦！』但係我哋收到風，胡楓嚟緊都做晏晝場。」（鄧穎琪攝）

演唱會以《同伴》、《無你就無我》等打頭陣。（鄧穎琪攝）

全場唯一一位有得握手的觀眾，農夫上句才說：「有錢唔係大晒」，下句表示：「有錢係萬能！」（鄧穎琪攝）

見到呢套衫就知要唱《風生水起》！（鄧穎琪攝）

除了Novel Fergus、PetPetShawn，還有麥玲玲！（鄧穎琪攝）

農夫叫玲玲姐「Hip Hop Queen」！（鄧穎琪攝）

玲玲姐特別唱出新版《風生水起》diss他們。（鄧穎琪攝）

農夫請張繼聰做嘉賓合唱《我連婚都夠膽結》，預告10月有演出《人夫集團》。（鄧穎琪攝）

C君獨唱《偉大航道》。（鄧穎琪攝）

陸永獨唱《456wing》。（鄧穎琪攝）

農夫回顧自己的「黑歷史」。（鄧穎琪攝）

請JFFT做嘉賓 重提雞翼16年前選演唱會和音被foul

床哥說自己跟昨晚嘉賓MC有一個共通點，就是不用提詞機，「我哋有冇都唔識呀。」但農夫就指他睇少了雞翼，雞翼一定最熟農夫的歌，因為他16年前已參加「和音選拔賽」：「搵JFFT嚟做嘉賓，除咗同佢哋幾投契之外，係翼sir喺16年前，我哋嘅紅館搞咗一個和音選拔賽，翼sir參加過和音選拔賽，而我哋！16年前係foul走咗佢！（雞翼：所以今日俾我上一上嚟合作？）唔係！你今日上嚟我哋係想話俾你知，有啲結果係要等16年先等到，而你係會等到嘅！」更指他今次不需做和音，而是做主音。為答謝雞翼多年支持，農夫之後更特別唱了幾句《再見Fanz》。

唱《學海無涯》之前，陸永說「每個時代都有佢嘅時代曲，但係時代會轉，我覺得嚟緊就係佢哋嘅時代喇！」之後便介紹JFFT的米爺、床哥、良少、雞翼出場合唱。（鄧穎琪攝）

農夫重提16年前雞翼參加演唱會和音選拔賽被foul走，表示：「你今日上嚟我哋係想話俾你知，有啲結果係要等16年先等到，而你係會等到嘅！」（鄧穎琪攝）

叫子華神回水、佘詩曼除褲 自嘲冇自己後黃子華票房即破紀錄

其後Encore環節農夫帶領觀眾叫「農夫！回水！除褲！」並指不知何時開始觀眾習慣叫「回水」，明明這是由「子華神」黃子華發起，之後他cue觀眾席上的黃子華及佘詩曼，叫全場一齊叫子華「回水！」及叫阿佘「除褲！」C君問大家知唔知子華加阿佘是什麼組合，陸永答「《絕代商驕》」，C君續說：「今日專家Dickson都嚟咗，加埋我都喺度，係《棟篤特工》！」陸永再說：「唔係喎，今日我都嚟咗，我哋係《乜代宗師》Reunion》！」C君表示曾為《乜代宗師》做配樂，但之後子華再沒找他拍戲，自此就每套戲都破票房紀錄，他表示歉意，向子華說：「對唔住！我哋今日代你回水！」便唱出《上善若水》。

佘詩曼黃子華結伴睇show。（鄧穎琪攝）

Encore環節農夫帶領觀眾叫「農夫！回水！除褲！」並指不知何時開始觀眾習慣叫「回水」，明明這是由「子華神」黃子華發起，之後他cue觀眾席上的黃子華及佘詩曼，叫全場一齊叫子華「回水！」及叫阿佘「除褲！」（陳順禎攝）

Encore唱足12首歌 結尾預告下次紅館票房加價

Encore環節足足有12首歌，農夫指當初連銀行戶口都開唔到，怎想到今日開了公司，並謂：「呢廿幾年嚟有啲老友已經遠在天邊，但又有唔少新人出現喺我哋身邊。知否世事常變，下次再開紅館，一定唔會係呢個價錢。有啲朋友希望睇完個show可以有啲嘢袋走，有咩意義呀？我哋淨係想你知，今日唔知聽日事，笑得一次得一次。」二人再唱了《Rap along song》及《舉高隻手》，三場演唱會便圓滿結束，陸永還催大家快點回去跟母親食飯，C君也自爆要跟外母食晚飯，引用《我連婚都夠膽結》歌詞：「我叫外母做媽媽！」二人更表示希望下次再開騷不用等16年。

Encore環節足足有12首歌！（陳順禎攝）

農夫指當初連銀行戶口都開唔到，怎想到今日開了公司，並謂：「呢廿幾年嚟有啲老友已經遠在天邊，但又有唔少新人出現喺我哋身邊。知否世事常變，下次再開紅館，一定唔會係呢個價錢。」（鄧穎琪攝）

二人再唱了《Rap along song》及《舉高隻手》，三場演唱會便圓滿結束。（陳順禎攝）

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