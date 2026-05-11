美國UFO解密｜陳欣妍自爆目擊經歷憂被當「黐線」：終於可以講！

5月8日美國國防部公開有關不明飛行物（UFO）的文件，並表示公眾可對這些「不明航空現象（UAP）」自行得出結論。首批文件一共有162份資料，包括此前的國務院電文、聯邦調查局（FBI）檔案以及太空總署（NASA）的載人航天飛行記錄文字稿。



2024年4月30日，圖為FBI實驗室根據目擊者說法製作的一張模擬圖片，據稱是UFO的橢圓形銅製金屬狀物體。（美國國防部）

「終於可以講UFO」 陳欣妍自揭目擊者身份

除引起網民熱烈討論，香港藝人陳欣妍（Shirley）也在一些Threads帖文上留言，表示「終於可以講UFO啦」，《香港01》記者向她問及有關美國公開UFO資料，原來她相當有興趣，更表示自己就是一名「UFO目擊者」！陳欣妍回應「愛情可唔可以共患難」 感情見真章：貧賤夫妻百事哀

陳欣妍。（IG@shirleyelephant）

原來陳欣妍見過UFO。（IG@shirleyelephant）

凌晨拍戲遇奇景！親述以「意念」指揮飛碟畫8字

她講述多年前與UFO接觸的經歷：「第一次見係好多年前拍戲，嗰晚凌晨大概四點，仲拍緊，咁我同其他演員坐喺沙灘度等緊，我就喺度抬頭睇星星，我本身好鍾意睇星星，尤其是係對人生感到疑惑嘅時候，每次望住星空，都會有一種好強烈嘅歸屬感，有時會有一種莫名嘅感動，我知完成呢一世我就會回去。跟住見到一個星星覺得好特別，然後佢開始郁，咁我就諗係唔係飛機但直覺話俾我聽唔似，因為佢郁嘅方法同飛機唔同。於是我喺個心入邊就諗，如果你係UFO，你可唔可以畫一個圓形俾我？我要大啲同埋郁得好快嘅，然後佢真係做咗俾我。跟住我就再用意念去諗，不如你畫一個八字 ♾️infinity俾我，因為呢個符號需要急速轉彎，所以我想睇。點知佢真係極快速地畫咗幾個八字俾我。嗰次係我第一次見到，自此之後就會經常見到。」

5月8日美國國防部公開有關不明飛行物（UFO）的文件，並表示公眾可對這些「不明航空現象（UAP）」自行得出結論。（網上圖片/美國國防部）

憂被當「黐線」影響工作 曾將秘密藏心底

為什麼會說「終於可以講UFO啦」？她也回答，直言擔心遭到周遭的人的奇異目光。「因為以前同人哋講，大家會以為我黐線，或者以為我入咗邪教，或者精神分裂。我記得有個討論區仲有一個咁嘅標題，雖然我都係嗰個討論區嘅會員，我都有諗過不如直接喺下面留，不過都係算啦，哈哈哈哈。後尾我覺得咁樣可能會影響我工作，所以我就決定唔再講，YouTube都冇再更新有關話題。」

5月8日美國國防部公開有關不明飛行物（UFO）的文件，並表示公眾可對這些「不明航空現象（UAP）」自行得出結論。（網上圖片/美國國防部）

揭開UFO現身條件：取決於開放心態與零恐懼

問到對UFO的睇法，她又說：「其實成個天空上面有好多好多UFO，你見唔見到佢哋係在乎佢哋肯唔肯俾你見。即係佢哋可以喺你面前帶你都睇唔到，但其實全部人都係可以睇到，只要你有個open mind，同埋唔恐懼係最重要。」

見證官方認證外星人 感動圓夢「人生清單」

對於美國公開有關UFO的調查資料，她直言覺得感動：「我覺得我今世可以親眼見證到呢件事都算係checked a life bucket list，公開證實有外星人嘅存在我等咗好多年，因為大部份嘅人類好需要權威同官方認證，佢哋先會願意相信一件事情，如果唔係即使件事發生喺佢哋面前，佢哋都可以比其他解釋理由說服。例如以前有發生過好多UFO目擊事件，但最後官方會出嚟澄清，於是大家就會忘記自己直覺嘅見解。 」

陳欣妍憑ViuTV真人騷《美女郊遊遊》和姣好身材成功打響名堂。（截圖/ViuTV）

陳欣妍憑ViuTV真人騷《美女郊遊遊》和姣好身材成功打響名堂。（截圖/ViuTV）

盼人類擴闊宇宙觀 重新思考生命意義

她續說：「我覺得依家公開咗，最大嘅意義，係比人類知道，宇宙好大，唔係只有人類。其實呢個世界有無數個星系，每一個星系裡，又可能有數千億顆恆星、行星，直接講其實係有無數個文明，多到人類無法想像。當你有呢個宇宙觀嘅時候，生命中的很多東西都會被重新定義。這個從新思考的過程才是最珍貴的。」