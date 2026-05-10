資深監製谷薇麗離世周四設靈　影響胞弟谷德昭深遠致投身電影業

香港資深電影監製及策劃谷薇麗今日（10日）傳出早前逝世的消息，她的喪禮將於本周四（14日）在香港殯儀館舉行，而告別禮將於喪禮翌日由聖言會陳中學神父在中環聖若瑟堂主持。

資深監製谷薇麗離世。(網上圖片)

谷薇麗活躍於影壇

谷薇麗於80至90年代活躍於影壇，並為香港電影黃金時代作出重要貢獻。她出身於電影世家，胞弟谷德昭與姪女谷祖琳同樣在電影圈有著亮眼表現。谷薇麗早年畢業於香港大學英文系，之後進入麗的電視任職助理編導，參與過多部節目製作與長篇連續劇《鱷魚淚》。1983年，她加入新藝城擔任製片及行政工作，接著在1985年應潘迪生邀請加入德寶電影公司，監製及統籌了多部電影。其間，谷薇麗高質量作品如《秋天的童話》、《富貴逼人》系列以及《縱橫四海》等經典影片為港產片打造了國際聲譽。

（《富貴逼人》電影截圖）

《秋天的童話》是經典中的經典。（電影海報）

1987年底，谷薇麗因結婚而暫別影壇，90年代重返影壇，並與著名監製張家振及大導演吳宇森攜手創辦新里程電影公司。她的電影作品超過20部，其中多部已成為香港影史上的不朽之作。90年代正式退出影壇後，她投入慈善事業，與梁憲孫醫生共同創立香港血癌基金，致力推廣淋巴癌的教育與防治。

谷薇麗因結婚而暫別影壇。(網上圖片)

谷薇麗影響胞弟谷德昭深遠

谷薇麗生前與胞弟谷德昭關係密切，她亦是谷德昭進入影壇的重要引路人和啟蒙者，促使他投身電影行業。谷薇麗對香港影業、家人乃至社會的深遠影響。

谷德昭投身電影業都係因為谷薇麗。