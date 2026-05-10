東張西望｜8旬老翁遇「何太2.0」　呃完龍鳳鈪、金飾同23萬就分手

TVB節目《東張西望》今日（10日）一集講到有苦主陳伯「報東張」直指「另半」是「何太2.0」，到底他的另一半是怎樣「何太2.0」？陳伯向節目組表示自己的養老金已經被另一半K小姐騙去，80歲獨居的陳伯，2024年於同鄉會遇上了自稱當人小三的K小姐。一開始K小姐採取主動功勢，叫陳伯留電話號碼，以便之後跟他一起「飲茶」，過後陳伯與K小姐漸生情素：「好溫柔，好吸引我。」K小姐向陳伯表示自己喜歡年紀大的男生，K小姐一直讚揚陳伯看上去很年輕，絕對沒有80歲，令陳伯決定與她共渡下半生。

苦主陳伯「報東張」直指「另半」是「何太2.0」。(節目截圖)

陳伯遇K小姐

陳伯與K小姐後來正式在一起，陳伯表示：「我就話我啲兒女對我有意見，佢就話不如我同你生活啦。佢認識我之後，認識嗰啲人面前就叫老公，變咗進展好快。」陳伯認為K小姐很想跟他在一起，最初見她為人老實又溫柔，所以最終他還是掉進這個「溫柔鄉」。

陳伯遇K小姐，二人發展得很快。(節目截圖)

K小姐主動接近陳伯

陳伯指當時自己很寂寞，所以對於K小姐的主動，他都一一接受，但現實的是，雖然K小姐主動接近陳伯，但她還是要「賞金先惠」：「佢話同我註冊結婚，嗌我買龍鳳鈪、戒指、頸鏈。」最後這些金器總值超過10萬元，而看到龍鳳鈪自然大家就會想起「何太」，陳伯更指K小姐曾笑指：「我唔係何太！」

K小姐要陳伯買龍鳳鈪、金飾。(節目截圖)

同居大半年K小姐離開與陳伯的「愛巢」

同居大半年後，K小姐收拾了自己的東西離開了與陳伯的「愛巢」，並表示要分開：「我唔同你做夫妻，同你做朋友。」陳伯同時發現，戶口所有的錢，已經被她轉移，陳伯指最初一起時給了她13萬，之後就1萬1萬給，總共給了她23萬多。陳伯向K小姐表示想她退回一點點的錢給自己，但K小姐一點也沒有給，還把他拉黑。

同居大半年K小姐離開與陳伯的「愛巢」。(節目截圖)

陳伯朋友給予支持及鼓勵

陳伯的一班受同鄉會朋友給予他支持及鼓勵，更從同鄉會的朋友口中，得知K小姐騙完陳伯後不但沒有收斂，更在同一個同鄉會的分會聚會中以同一手法「吊金龜」。該朋友當場捉住K小姐並指責她，反被K小姐回應：「我陪咗成年瞓覺喎，唔使錢啊？」