網民冒認古天樂助理派888個爆旋陀螺　其公司急澄清：從未聘用

早前有網民在社交平台冒充古天樂的助理「細陳」，以「明星都要親民」為名進行騙局。他聲稱古天樂為回饋粉絲特別購買了888個爆旋陀螺，表示只需留言祝福即可免費領取，並炫耀已有126人成功領取。

古天樂被派888個爆旋陀螺。（吳子生攝）

網民冒認古天樂助理

「細陳」煞有其事地指：「大家好，我係古天樂助理細陳。古仔話：明星都要親民，知道大家最近都鍾意玩爆旋陀螺，亦知道而家唔好買，所以叫我去咗台灣朋友舖頭入咗888個。已經領走咗126個，仲剩落762個。希望大家留低一句對古仔嘅祝福，可以隨便拎走一個陀螺。」以增加可信度。消息一出立刻吸引大批網民留言祝福古天樂，例如：「古生票房屢創新高，越拍越有」及「古生身體健康」。

網民冒認古天樂助理。（陳順禎 攝）

古天樂立即發聲明澄清

古天樂所屬的公司亦立即發聲明表示：「本公司作為知名演員 古天樂 先生之唯一法定經紀人公司，統一管理其肖像權、代言工作及版權作品。針對近日社交平台 Threads用戶『陳琳』冒充藝人助理並發佈虛假活動之行為。」

古天樂公司嬲爆聲明。（吳子生攝）

古天樂立即發聲明澄清。(ig@kootinlok_louis)

本公司嚴正聲明如下：

身份澄清：本公司及古天樂先生從未聘用名為「細陳」之人士擔任助理或任何職務。



該人士之言論、行為及發佈之訊息，均與本公司及藝人無關。



活動否認：本公司及古天樂先生從未舉辦、亦未授權任何人士舉辦「送贈爆旋陀螺」之活動。相關帖文內容純圖虛構，旨在誤導大眾。



法律追究：此類冒充行為已嚴重損害古天樂先生名譽及公眾誠信。本公司和古先生現保留一切依法追究法律青任的權利。



本公司特此提醒各方人士，切勿輕信非官方資訊，以免受騙或造成財產損失。

