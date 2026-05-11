李泳豪分享學飄移因施明影響　憶起與哥哥李泳漢一起捉弄許冠英

武打女星施明3月底離世，之後便引爆了她與前夫李家鼎所生的一對孖仔之間的矛盾，最近不和更升級，連李家鼎都交出證據指出大孖李泳漢的醜事。另一邊廂，鮮有發聲的李泳豪亦忍不住交出證據，證明自己的清白。昨日（10日）李泳豪接受了影片頻道「威哥會館」的專訪，是自爆出兄弟不和後首次現身接受訪問，分享他小時候的童星歲月及當中談及到父母的一些事。

李泳豪分享他小時候的童星歲月及當中談及到父母的一些事。(youtube@《威哥會館》)

李泳豪學飄移因為媽媽施明

主持人威哥一開始與李泳豪先閒聊了一會，其後李泳豪開始談及媽媽施明，原因是他們談到騎馬，李泳豪表示處理完媽媽的後事就會去：「可能呢兩個月，處理好媽媽嘅事，我就會再騎。」之後威哥再問到李泳豪對賽車的興奮是否來自媽媽，李泳豪表示：「嚟自媽咪！因為嗰時我哋住得遠，喺清水灣住，咁返幼稚園就喺九龍城嗰邊。每日朝早我媽媽開住架Honda CRX，嗰架車到而家都值錢，佢有個術語叫『飛機偈』引擎，豆腐殼。好危險嗰架車好脆弱，但我睇住我媽媽，一個細路，其實我覺得係天生嘅。因為我坐後排，我兩兄弟坐後排，我望住我媽媽，佢就不停轉波，我又望住條路，前面有個彎，佢又轉，跟住再轉，我就覺得好有型。」

李泳豪學飄移因為媽媽施明。(youtube@《威哥會館》)

李泳豪談到媽媽的時候，眼裡對她充滿敬仰，可見施明對他的影響的確很大。而他之所以學會飄移這個技能，原來都是因為施明，從小就在他面前有個榜樣。以致他長大後都要學：「嗰一刻開始，我大個考牌嗰時要考棍波。返嚟第一架車，我自己買都係買棍波。跟住我爸爸笑我：『你呢個人有自唔在，攞苦嚟辛。』我話：『我鍾意啊嘛！』到而家我都保架我部棍波車。都係媽媽嘅基因，所以變相都要多謝媽媽，因為佢畀咗我呢個條件，跟住我自己就去鑽研飄移。」

李泳豪談到媽媽的時候，眼裡對她充滿敬仰。(youtube@《威哥會館》)

李泳豪憶起與哥哥李泳漢捉弄許冠英

除了這件事外，李泳豪亦有提到他哥哥李泳漢，他指以前小時候很愛玩，曾與哥哥一起捉弄許冠英：「有時我哋成日整蠱佢，你記得《猛鬼差館》嘅橋段？我行過去，同我哥哥喺佢後面：『有冇見過我個頭啊？』跟住佢話：『死仔包』，我話：『唔見咗個頭啊！』佢好玩得嘅！」他談到與哥哥李泳漢的回憶時，仍然是笑意滿滿，不見帶有怨恨，可見他情商之高。他更指最近有人分享了一套以前的劇：「就係曾江叔、李家聲，跟住我同我阿哥一齊做，《風流父子兵》，李添勝監製，我都未重溫。」

李泳豪憶起與哥哥李泳漢捉弄許冠英。(youtube@《威哥會館》)

李泳豪其實對哥哥李泳漢仲有「兄弟情」。(youtube@《威哥會館》)

李泳豪曾跟李家鼎去工作

除了媽媽施明與哥哥李泳漢外，他亦提到爸爸李家鼎，講到不少以往自己跟李家鼎去開工拍攝的往事。他表示李家鼎曾向他說：「𡃁仔，你今日拍完，你就唔會想拍戲啦。」不過他糾正了李家鼎：「佢呢句話就錯啦。」因為他到今時今日仍然迄立不倒，在影藝圈繼續拍攝工作。