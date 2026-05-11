肥媽勞氣再轟李泳漢無良心　爆81歲李家鼎切菜手震搲Job養兒孫

母親節本是一家人溫馨相聚的佳節，但肥媽（Maria Cordero）昨晚（10日）出席慶祝活動接受傳媒訪問時，一提起老友李家鼎（鼎爺）的家事，依然怒火中燒！肥媽指自己早已和子女提早過節，正日留給孩子們各自享受家庭樂；但反觀81歲的鼎爺，卻慘遭長子李泳漢當成「人肉提款機」，令她大感心酸。連日來肥媽已忍不住發炮，昨晚再直斥李泳漢45歲仍不願自立，形容對方「無良心到不得了」，而鼎爺更要「搲Job」為養兒孫。

肥媽在《中年好聲音》活動上鬧李泳漢「唔係人」。（資料圖片）

肥媽昨日出席活動，再轟李泳漢無良心。（抖音截圖）

肥媽爆鼎爺切菜手震，頻撲搲Job交孫學費。（抖音截圖）

爆鼎爺暴瘦手震 頻撲搲Job交孫學費

肥媽大爆鼎爺為供養長子一家，已經身心俱疲。肥媽心痛指鼎爺為人有品，鮮有對外唱衰家人，平時見面只會不斷嘆氣，私下頻頻問她有沒有工作介紹，想努力「搲Job」賺錢幫補長子使費及交孫兒學費。肥媽嬲爆說：「我同佢合作時候，睇住佢日日去邊度搵嘢做，『阿妹你有冇嘢做』，佢多啲嘢做係諗住搵錢幫你啲細路哥。」她指自己親眼見鼎爺捱得好辛苦：「手都震埋去切菜，手都震埋去拍嘢就係為咗幫你哋，依家你仲要話佢唔啱？！」

肥媽直言睇到心傷：「見佢個人瘦晒，捱到手都震埋，連食公仔麵、切嘢都手震！」她曾屢勸鼎爺放手，無奈對方由細縱到大，令兒子覺得不工作也有錢收，慨嘆：「你一直養佢，唔做都有錢，佢又點會做嘢？你對人咁好，佢咪當你臭四！」

肥媽爆鼎爺切菜手震，頻撲搲Job交孫學費。（資料圖片/葉志明 攝）

李家鼎深愛施明。（facebook圖片）

1977年施明與武術指導李家鼎結婚，育有兩子。（drift_greg@IG）

瞞施明死訊十日 狠批為爭產毫無孝心

提到鼎爺前妻施明，肥媽指鼎爺一直深愛對方，連食飯都會記掛施明愛吃甚麼。但最令她心寒的是，李泳漢竟在母親離世10日後才通知父親，甚至申請禁制令阻止鼎爺與細佬李泳豪探望施明，令鼎爺大受打擊，身形「落晒形」，更多次在電話中向肥媽激動痛哭。對於如何化解這場恩怨，肥媽冷笑直指對方只是為了身外物：「或者佢攞唔到層樓，要老竇簽名都可以化嘅，都是為錢啫，為孝心咩！」

肥媽叫鼎爺做「大佬」，心痛對方幾十歲要為子孫擔憂暴瘦。（資料圖片）

勸老友保重 「戴好氧氣罩先救人」

對於外界提議鼎爺立遺囑免生爭拗，肥媽直言老人家最重要是顧好自己的老本與健康。她以搭飛機戴氧氣罩作比喻，強調必須先救自己才能顧及他人：「老咗邊個會理你？最重要夠錢理自己先。自己周街去撲，佢有多謝你同感激你咩？唔識感恩嘅人都費事理佢！我都未聽過會有仔申請禁制令唔畀老竇、細佬睇阿媽，我唔知呢啲咩法律。」她表示稍後會親自煲靚湯給「大佬」鼎爺補身，盼老友能放下執念，別再盲目撲水養兒。