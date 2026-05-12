TVB小生轉戰內地脫貧排場勁　顏值升級驚艷網民：真人太帥看呆了

現年31歲的TVB小生林正峰，可謂苦盡甘來，入行初期曾自爆為了養家及幫補家計，最高紀錄曾同時兼職五份工作，甚至趁菜檔收鋪前去執4蚊菜心，生活過得非常節儉。至近年，他憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男「王偉」一角而人氣急升，更成功開拓內地市場，不僅進軍電影圈擔綱男主角，他在短劇界亦大受歡迎，知名度大增，更被封「打工皇帝」。早前，林正峰到上海為一間玩具店擔任一日店長，不但出入有數名保鏢「開路」，排場十足。更令網民驚艷的是，林正峰的外貌似乎再度進化，大讚他「你別說，真的很帥耶」。

林正峰入行初期曾自爆為了養家及幫補家計，最高紀錄曾同時兼職五份工作。（資料圖片）

憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男「王偉」一角而人氣急升。（IG@niklas_lamcf）

林正峰曾獲邀到內地橫店拍攝古裝劇《宛妃傳》。（IG@niklas_lamcf）

林正峰北上發展殺出血路，去年正式進軍電影界。（IG@niklas_lamcf）

在內地劇接劇。（IG@niklas_lamcf）

全黑西裝帥氣現身 排場驚人由保鑣護航

近日有網民在社交平台分享在上海一間玩具店「野生捕獲」林正峰，並寫道：「你別說，真的很帥耶」。從網民上載的動態圖片可見，林正峰身穿全黑西裝外套搭配黑色寬鬆長褲，身型比起以往更見結實挺拔。當他現身活動現場時，身旁更有三至四名穿著黑色西裝、身形魁梧的保鏢，連工作人員等多人為他「開路」護航，排場十足。而在活動期間，林正峰亦表現專業且親民，面對現場粉絲的熱情支持，他始終保持笑容，更用心地與大家互動，期間還拿起一把粉紅色激光劍擺出帥氣姿勢供大家拍照。

林正峰出席內地活動時，有3至4位保鑣開路護航。（小紅書圖片）

林正峰早前到上海擔任一日店長。（小紅書圖片）

面對粉色的熱情，林正峰全程面帶微笑。（小紅書圖片）

吸引不少粉絲到場支持。（小紅書圖片）

外貌進化驚艷網民

此外，曾被認錯是內地頂流王鶴棣的他，在粉絲鏡頭下五官輪廓深邃，皮膚狀態極佳，配合現時流行的韓式髮型，整體氣質與初出道時的「宅男」形象截然不同。當日有份出席活動的網民紛紛大讚：「圖像完全無法還原氣質」、「很帥，但真人太帥了，看呆了」、「比電視帥啊」，甚至有人激讚他「帥到慘絕人寰」。

網民激讚：「圖像完全無法還原氣質」。（小紅書圖片）

林正峰與初出道時的「宅男」形象截然不同。（小紅書圖片）

還跟大家大合照，極親民。（小紅書圖片）

林正峰在內地成功圈粉（小紅書截圖）

林正峰之前在九龍城街頭拍劇，有網民認錯他做內地頂流小生王鶴棣。（影片截圖）

林正峰親身回應。（網上截圖）

內地頂流小生王鶴棣。（微博@王鶴棣工作室）

內地爆紅劇接劇 靠流量上位日賺五位數

近期林正峰在內地劇接劇，機會多多，早前他返港出席慈善活動接受《香港01》訪問時就親揭成功原因：「其實就係自己好好營運Social Media，畀觀眾見到最真實嘅自己，拍多啲唔同題材嘅嘢，跟住有咗流量之後，有咗一班粉絲之後就開始多咗唔同機會搵上嚟，一個搭一個就有咗咁樣嘅機會。（製作人主動搵？）可能因為呢個機會識咗唔同嘅製作人或出品人，跟住有其他機會嘅時候佢哋就會問我想唔想試吓。」

林正峰在內地劇接劇，機會多多。（IG@niklas_lamcf）

林正峰同北京電影學院校花李坤怡分別飾演男女主角。（IG@niklas_lamcf）

積極經營社交平台。（IG@niklas_lamcf）

林正峰更直認收入增多：「其實一定唔會話賺得多，但係都叫做有個機會，點都會有錢嘅，咁實係會比起平時好啲啦！（拍一套劇可以收幾多錢？）呢個係秘密。」他還透露拍短劇是計日薪的：「超時一個鐘就有10%，變相每日計點都會ok，有啲係四位數有啲可能五位數一日咁。」更大爆一些出名的短劇演員一日可賺到3-5萬人民幣！

林正峰直認收入增多。（葉志明 攝）

林正峰大爆出名的短劇演員可日賺3至5萬人民幣。（葉志明 攝）