林夏薇母親節有「球」必應聲援「閩超」　返廈門與三萬球迷齊吶喊

「視后」林夏薇（薇薇）憑多部劇集在內地打開知名度，她跟陳曉合作的人氣劇《大生意人》演活慈禧太后，演技好評如潮，於內地人氣爆升！薇薇之後更在《2026微博文化交流之夜》中，獲頒發微博年度人氣女演員，成績更上一層樓！在演藝界有出色表現的薇薇，最近衣錦還鄉，獲廈門市文旅部頒發「廈門2026年度美好生活推薦官」榮譽，榮升廈門旅遊大使，並回到廈門開騷，日前薇薇更以「文旅美好生活推薦官」及「閩超推薦官」踏上廈門球場演唱，並為家鄉球員吶喊助威！

林夏薇「閩超」賽事擔任表演嘉賓

昨日是母親節，身在廈門的薇薇亦過了一個不平凡的節日。她以「文旅美好生活推薦官」及「閩超推薦官」雙重身份，在「閩超」賽事擔任表演嘉賓，踏上大球場的舞台，為家鄉球員打氣。薇薇穿上紅色背心，在大球場上英姿颯爽，充滿能量地高歌。薇薇向現場觀眾親切打招呼，星味十足！

三萬球迷慶母親節

面對家鄉近三萬球迷，薇薇毫不怯場，並坦言被他們的熱血沸騰及家鄉情懷，感動至無法言喻；再加上母親節氣氛中流淌的母愛，心中感到既溫暖又激動。薇薇發文祝全世界母親節快樂，「特別有意義嘅一天 母親節剛好遇上#閩超#廈門 主場賽事 以#文旅美好生活推薦官，#閩超推薦官 身份回家，站上家鄉舞台唱歌助威，滿心都是歸屬感，亦被全場近三萬名球迷深深打動，嗰種熱血沸騰，嗰種情懷，無法言語！一邊係溫柔治癒嘅母愛，一邊係熱血滿滿嘅閩南足球，心底真係好榮幸，好暖，好激動。祝願所有媽媽平安健康幸福，也願福建球隊越來越好 愛與溫柔，不止母親節這一天 #母親節快樂」。