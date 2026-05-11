楊思琦剖白與泳豪分手真正原因　否認貪錢：如果要搵有錢瞓低就得

李家鼎（鼎爺）的家事風波鬧得滿城風雨，大細孖李泳漢、李泳豪兄弟決裂，連環爆出的「互咬」錄音，日日新鮮日日精彩，堪比TVB爭產劇。這場李家內鬥，卻意外令背負「拜金」惡名長達15年的楊思琦迎來「遲來的平反」。當年她單方面宣布與李泳豪結束9年情，飽受千夫所指；如今網民看清李家錯綜複雜的底細，驚覺她當年狠斬情絲根本是「及時止蝕」，更在網上特設「楊思琦道歉區」向她懺悔。

楊思琦高EQ回應「遲來的平反」。（資料圖片）

楊思琦直認與李泳豪沒有聯絡。（資料圖片）

昨日（10日）母親節，楊思琦帶同媽媽及兒子出席活動。面對這場全城剝花生的家變風波，她展現出超高EQ。對於網民排山倒海的道歉與支持，她坦言感到驚訝與感動，大方回應：「件事已經過咗好耐好耐，起碼有15年。我都唔再去記住，由佢過去。」她直言：「人大咗，成熟咗，好多嘢都係一種經歷。喺呢個時間，我都係努力番自己工作，照顧好家人，家人開心我就OK，其他嘢唔會花咁多時間去理。」被問到有沒有慰問舊愛李泳豪，她得體表示：「分開後冇聯絡，大家有各自家庭，祝福大家各自安好。」如果碰面會否尷尬？她笑言：「你唔好假設啦。」至於看到鼎爺近日消瘦憔悴的照片，她亦有關心祝願老人家好好照顧自己、身體健康。

思琦已找到Mr.Right，有自己幸福家庭。（資料圖片）

思琦已找到Mr.Right，有自己幸福家庭。（資料圖片）

李泳豪與太太Agnes亦組幸福家庭。（IG圖片）

剖白9年情斷真相

事實上，楊思琦去年推出歌曲《三個人的愛情太擁擠》時，接受《香港01》專訪已真誠剖白過與李泳豪9年情盡的真正原因。當年她初入行拍攝TVB劇《血薦軒轅》邂逅李泳豪，兩人熱戀同居，一度達談婚論嫁階段，但「女尊男卑」的關係一直不被看好。直到2011年6月，她單方面宣布分手，事前李家上下竟全不知情。

訪問中，楊思琦真情剖白與豪仔分手原因：「啱啱入行好坦白地，係拍拖就拍拖，又唔識得轉彎，其實好多藝人都地下情，個個都拍拖好正常，我只不過係講事實啫，承認拍拖。正常咁拍拖，但好長時間，女仔青春有限，拍咗九年喎，好想去結婚，但冇走入結婚呢個步驟。好多人話你唔結就分架啦，咁有咩結果呢，咁我又鍾意小朋友…咁變咗唔可以走在一起。」

楊思琦的愛情生活，經常成為大眾話題，與泳豪分手亦感無奈。（（資料圖片/潘樂文 攝）

楊思琦與李泳豪拍拖9年後分手。（微博@李泳豪）

抗拒有錢人追求

其後她與前跳水運動員吳帥拍拖，男方卻被踢爆是「失匙夾萬」的空殼富家子，思琦最終決意在懷孕期間斬斷情絲，寧願選擇做單親媽媽也不墮胎。多年來母兼父職、金錢上從不靠人的她，對於外界狂轟她「貪慕虛榮」堅決否認。她霸氣直言：「如果我要搵個有錢嘅，我仲使乜做？一手一腳做歌，做自己想做嘅嘢，咁瞓低就得啦，唔使做嘢做少奶奶！」她更自爆年輕時曾有富翁追求，但她絲毫不為所動：「真係有有錢人追求我㗎，三姑六婆會介紹，但我反而好驚，都冇考慮過。」

吳帥被指介入楊思琦與李泳豪戀情。（網上圖片）

寧做單親媽媽 懶理「戀愛腦」標籤

思琦覺得感情從來不是「1+1=2」的簡單算術，對於多年來被網民狂嘲「好做唔做」、「自己搞垮自己」，甚至被冠上「戀愛腦」標籤，思琦早有看透世情的豁達。她認為旁人只當是看連續劇般「吃瓜」說三道四，反問：「其實有邊個人生係冇談過戀愛？有腦嘅人就可以用個腦去分析愛情呀？」