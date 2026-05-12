糖妹自爆廚房黑歷史煮龍蝦湯刮爛煲　小朋友打氣下終成功整龍鬚糖

仁愛大使糖妹日前到訪仁愛堂YES青年學院親子活動，走入YES廚藝教室，與一班K1至 K3小朋友及家長一同體驗「親子龍鬚糖製作工作坊」。一向形象親民、活潑的糖妹，今次不只到場打氣，更親身落手挑戰傳統小食龍鬚糖製作，由搓糖膠、拉糖絲到包餡試食，全程投入參與，與小朋友及家長打成一片，現場笑聲不斷。

仁愛大使糖妹日前到訪仁愛堂YES青年學院親子活動，走入YES廚藝教室，與一班K1至 K3小朋友及家長一同體驗「親子龍鬚糖製作工作坊」。

獲小朋友熱烈歡迎 笑聲不斷

活動開始前，糖妹輕鬆開場，表示今次來到廚藝教室，是聽聞有一個「又好食、又有得玩」的親子活動，因此特意走入現場一探究竟。她一入場即獲小朋友熱情歡迎，之後更逐枱與親子家庭互動，問小朋友最喜歡哪個步驟、龍鬚糖好不好食，以及下次想學整蛋糕、曲奇還是漢堡包，場面溫馨又搞笑。

她一入場即獲小朋友熱情歡迎，之後更逐枱與親子家庭互動，問小朋友最喜歡哪個步驟、龍鬚糖好不好食，以及下次想學整蛋糕、曲奇還是漢堡包等。

自爆入廚黑歷史 煮龍蝦湯刮爛煲驚呆朋友

糖妹自爆自己其實並非廚藝高手，更有不少「廚房黑歷史」。她笑言自己過往曾經嘗試製作龍鬚糖，但結果「完全係失敗之作」，因為龍鬚糖講求速度、耐性及手勢，稍一不慎就容易失敗。談到平日下廚經驗，她亦大方自嘲：「我整燶嘢嘅機會率都好高。」她更透露自己曾經連整豆乳鍋都試過失手，煮龍蝦湯時甚至「刮爛咗煲」，令身邊朋友都對她的廚藝有點擔心。

糖妹笑言自己過往曾經嘗試製作龍鬚糖，但結果「完全係失敗之作」，因為龍鬚糖講求速度、耐性及手勢，稍一不慎就容易失敗。

糖妹自爆「廚房黑歷史」，大方自嘲：「我整燶嘢嘅機會率都好高。」她更透露自己曾經連整豆乳鍋都試過失手，煮龍蝦湯時甚至「刮爛咗煲」，令身邊朋友都對她的廚藝有點擔心。

廚藝炒車仍保持樂觀 屢敗屢戰發揮實驗精神

雖然自認下廚經常「炒車」，糖妹仍然保持樂觀又敢試的態度。她笑說，自己雖然不時整燶或整壞東西，但仍然會不停嘗試，因為「做人要有實驗精神」。她又搞笑表示，如果想吃普通家常便飯就回家吃，但既然來到廚藝教室，當然要試一些特別的東西。這份不怕失敗、願意再試的性格，亦令她今次挑戰龍鬚糖時更加有娛樂效果。

她笑說，自己雖然不時整燶或整壞東西，但仍然會不停嘗試，因為「做人要有實驗精神」。

拉龍鬚糖緊張大叫 驚嘆16384條糖絲似善款數字

在導師示範下，糖妹得知龍鬚糖製作原來一點都不簡單。導師介紹傳統龍鬚糖需要反覆拉糖、打八字，最多可拉出16,384 條糖絲。糖妹一聽即露出驚訝反應，更笑言這個數字「好似善款數字」。當她親身上陣時，先要將糖膠搓成形，再開洞、沾粉、拉成糖絲，每一步都十分講求力度與速度。她邊做邊大叫緊張，笑言自己「成世人都未見過呢一嚿糖膠」，對能否成功非常沒有信心。

糖妹得知龍鬚糖製作原來一點都不簡單，需要反覆拉糖、打八字，最多可拉出16,384 條糖絲，她聽罷即露出驚訝反應，笑言這個數字「好似善款數字」。當她親身上陣時，先要將糖膠搓成形，再開洞、沾粉、拉成糖絲，每一步都十分講求力度與速度，邊做邊大叫緊張！

自嘲拉糖似足蘭州拉麵 獲小朋友打氣終成功：我掂咗喇

製作過程中，糖妹與小朋友互動甚多。她一邊拉糖，一邊叫小朋友為她打氣：「可唔可以同我加油啊？你快啲講加油。」當小朋友齊聲喊「加油」後，她即時笑說：「你哋唔講加油，我冇力喇！」現場小朋友大笑，氣氛即時升溫。糖妹又形容拉糖過程好像「蘭州拉麵」，表示糖絲越拉越長、越拉越似麵條，令全場笑聲連連。經過一輪努力後，糖妹終於成功完成自己的龍鬚糖作品。她即場試食後大感興奮，表示今次是「人生第一次成功嘅龍鬚糖」，更開心大叫：「今日第一次成功整到龍鬚糖，我掂咗喇！」她又笑言，今次能夠成功，關鍵是自己有認真聽導師教學，並即場提醒小朋友：「老師話係要聽，所以知唔知啊。」一句說話既搞笑又帶出學習重點。

糖妹一邊拉糖，一邊叫小朋友為她打氣：「可唔可以同我加油啊？你快啲講加油。」當小朋友齊聲喊「加油」後，她即時笑說：「你哋唔講加油，我冇力喇！」糖妹又形容拉糖過程好像「蘭州拉麵」，表示糖絲越拉越長、越拉越似麵條，令全場笑聲連連。

經過一輪努力後，糖妹終於成功完成自己的龍鬚糖作品。她即場試食後大感興奮，表示今次是「人生第一次成功嘅龍鬚糖」，更開心大叫：「今日第一次成功整到龍鬚糖，我掂咗喇！」

鼓勵小朋友與父母分享喜悅 童言童語搞鬼互動

除了自己挑戰成功，糖妹亦走到各組親子家庭身邊，與小朋友一起包餡、試食及完成作品。她不時鼓勵小朋友自己動手，又引導他們請爸爸媽媽試食，將「一齊整、一齊食、一齊分享」的親子互動自然呈現出來。有小朋友表示想將龍鬚糖帶回家與家人分享，糖妹聽後即大讚乖巧，並笑言爸爸應該可以全部食晒。她亦問小朋友下次想學整甚麼，有小朋友答想整蛋糕、曲奇，亦有人表示想整芝士漢堡，童言童語令糖妹忍不住笑。

有小朋友表示想將龍鬚糖帶回家與家人分享，糖妹聽後即大讚乖巧。

見證家長比小朋友更開心 感嘆跨代陪伴最珍貴

活動後，糖妹分享感受時表示，今次最深刻的是見到小朋友和家長都非常投入：「好開心啊，全部小朋友都好開心，我發現啲家長開心啲啊。」她表示，不少家長平時需要工作，未必有太多時間陪伴小朋友，因此能夠在小朋友童年階段一起創造回憶，是一件很有意義的事。糖妹亦提到，現場見到有婆婆與小朋友一起參與活動，令她感受到跨代陪伴的珍貴。她說：「有時唔係婆婆帶小朋友，係小朋友都陪緊老人家。我覺得呢樣嘢都非常之緊要。」她認為親子活動不只限於父母與小朋友，亦可以讓不同世代的家庭成員一同參與，增加彼此相處及交流機會。