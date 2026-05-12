TVB視后素顏逛街被指盡顯老態　網民齊反駁：這年紀還是一騎絕塵

現年52歲的「視后」蔡少芬（Ada）與武打男星張晉結婚18年，育有兩女一子，一家五口幸福美滿，是圈中公認的模範家庭。近年她主力內地發展，綜藝、劇集接不停，吸金力驚人，不但早已賺得盤滿缽滿，更傳坐擁至少9個物業。早前蔡少芬繼《老表，畢業喇！》後，相隔8年重返「娘家」，夥拍汪明荃、朱茵等好戲之人拍攝新劇《華麗背後》，令一眾劇迷大感期待。然而，除了家庭事業兩得意，蔡少芬更是圈中公認的「凍齡美魔女」，不過近日她被網民野生捕獲時，竟被指「盡顯老態」，隨即引起熱議。

蔡少芬當年在《萬千星輝賀台慶1998》中，憑藉《天地豪情》「孫樺」一角勇奪「最佳女主角」，成為無綫第二屆視后，至今仍然保持最年輕的視后紀錄（奪獎時為25歲）。（節目截圖）

蔡少芬與張晉自2008年結婚以來，一直是圈中的模範夫妻。（微博圖片）

一家五口美滿幸福又高顏值。（微博圖片）

蔡少芬繼《老表，畢業喇！》後，最近相隔8年重返「娘家」TVB拍攝重頭劇《風華背後》。(陳順禎 攝)

蔡少芬雖然年過半百，但依然fit到爆。（微博圖片）

蔡少芬素顏逛街 被指「盡顯老態」

近日，有網民在社交平台上分享了一輯圖片，透露在香港逛街時偶遇蔡少芬。該網民在文中寫道：「53歲蔡少芬在香港逛街被撞見，沒化妝，臉部狀態超真實，盡顯老態！不過她本人身材高挑，在人群里相當顯眼！」

蔡少芬素顏逛街被捕獲。（小紅書圖片）

該網民指蔡少芬「盡現老態」，引起熱議。（小紅書圖片）

從上傳的圖片中可見，當天蔡少芬打扮相當低調簡約，披散一頭長髮，身穿全套藍色牛仔連身裝配白色波鞋，身形依然保持得非常纖瘦高䠷。她背著一個黑色斜揹袋，神情輕鬆，與同行友人有講有笑。雖然文中指其「沒化妝，臉部狀態超真實，盡顯老態」，但從網民的留言中，大眾的看法似乎並非如此。

蔡少芬身穿全套藍色牛仔連身裝配白色波鞋，身形依然保持得非常纖瘦高挑。（小紅書圖片）

不少網民對博主的貼文內容持「反對」意見。（小紅書截圖）

網民齊反駁：這年紀還是一騎絕塵

許多網民紛紛為蔡少芬平反，讚嘆其保養得宜，認為她在這個年紀仍能保持如此狀態已屬難得，直言：「明明狀態好的很。」也有網民表示：「沒看見老態，只覺得好美好美。這個年紀這等素顏也太美了～」、「只是和她剛出道膠原蛋白最足的時候比有遜色，這個年齡還是一騎絕塵的存在」、「這身材打扮和氣質秒殺一堆年輕人」；甚至不滿女神「被黑」：「這叫盡顯老態？是不是有大病」、「沒化妝無濾鏡狀態都好的要命，非要傳播她逛街圖？打擾她個人生活幹什麼」。由此可見，蔡少芬即便年過半百，依然是網民心中的女神，其自然不做作的作風更是深得網民喜愛。

蔡少芬是圈中公認的「凍齡美魔女」。（微博圖片）

依然靚女。（微博圖片）