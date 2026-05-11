方媛曬母女照純天然美貌遺傳媽媽　將愛傳三寶貝：我們家被愛包圍

現年60歲的天王郭富城與38歲太太方媛（Moka）在2017年結婚，婚後先後誕下大女Chantelle、細女Charlotte，以及去年10月剛出世的第三位小公主Cheryl，一家五口生活幸福美滿。方媛婚後過著相夫教女的少奶奶生活，不過，晉升為「三寶媽」的方媛，無論樣貌身材都一直Keep得極好，絕無半點師奶味，氣質甚至比當年做𡃁模時更加高貴優雅，卻也因此屢次惹來「後天加工」的疑雲。方媛昨日（10日）趁著母親節，在社交平台分享與媽媽的合照，母女猶如餅印一樣，直接用強大的基因打破傳言！

郭富城與方媛經常晒恩愛。（IG：@aaronkwokxx）

好保護女兒。（IG：@aaronkwokxx）

兩女兒同樣標緻。（IG：@aaronkwokxx）

最細女兒去年10月出世，方媛依然保持少女模樣，得天獨厚。（IG：@aaronkwokxx）

激罕曬溫馨母女照 完美素顏樣遺傳媽媽

方媛分享一張與媽媽的合照，兩母女默契十足地齊齊戴上金絲幼框眼鏡，同留著一頭氣質長髮。仔細一看，方媛與媽媽的五官簡直如出一轍，兩人同樣擁有圓大明亮的雙眼、高挺的鼻樑、微彎的細薄嘴唇，以及瓜子臉，猶如「餅印」一樣。

方媛大方以素顏樣示人，證靚樣絕對是遺傳自媽媽的優良基因，直接打破了坊間多年的整容謠言。方媛身穿簡約白T恤，輕輕搭著媽媽的肩膊，並送上一大束嬌艷鮮花，在帖文中深情寫道：「我最親的媽媽，母親節快樂💐，每天開心快樂🎊愛您～💖我最愛的三個寶貝，媽媽把餘生所有温柔與疼愛，通通贈予你們啦，哈哈，我們的家被愛包圍了✌️❤️」

素顏嘅方媛一樣咁靚，同媽媽餅印一樣。（IG：@aaronkwokxx）

方媛與父母。（網上圖片）

方媛靚樣係純天然。（IG：@aaronkwokxx）

仙女咁。（IG：@aaronkwokxx）

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求學期清純舊照 網民激讚靚到似天仙

其實，這已經不是方媛首次以行動粉碎整容疑雲。過去她亦曾於社交網大方公開自己讀書時期的舊照，並要網民猜猜照片時的年紀，隨後親自開估寫道：「應該是初二」。相中的她紮起孖辮，身穿白色長袖上衣配粉紅色樽領背心，雙手輕托香腮，顯得份外甜美。

雖然相片的色調、背景與打扮都充滿年代感，但相中青春無敵的方媛，精緻五官與現在幾乎沒有分別，足以證明她的確是由細靚到大的「純天然美女」。當時有網民特意貼出方媛不同時期拍攝的靚相作對比，驚嘆她從小美到大，簡直是靚到似天仙，甚至直指她撞樣高圓圓、劉亦菲、鍾欣潼等神級美女。更有網民對她的少女時代充滿好奇，搞笑留言問：「你小時候有想過自己老公會是郭富城嗎？」

網民曬出不同時期方媛的靚相，還有她囡囡的靚樣。(小紅書)

網民曬出不同時期方媛的靚相，還有她囡囡的靚樣。(小紅書)

產下三胎火速復工 加盟真人騷狀態極勇

除了將家庭打理得井井有條，方媛近期更積極重投幕前工作，力證自己並非只做依附天王的闊太。自去年10月誕下第三胎女兒後，方媛僅休息了短短4個月便火速復出，宣佈加盟知名綜藝節目《五十公里桃花塢》第六季，這也是她出道以來首度挑戰24小時全景真人騷。