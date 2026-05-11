熊黛林驚揭19歲被導演迫着透視裝　嫁郭可頌飛上枝頭憶辛酸仍爆喊

現年45歲名模熊黛林（Lynn）早年從南京獨自來港發展，在港打拼建立一番成就。她於2016年嫁給郭可盈弟弟郭可頌後，榮升豪門少奶奶，婚後再誕下雙胞胎女兒Kaylor和Lyvia。本來能夠養尊處優的熊黛林，因受不了少奶奶生活太悶，再復出拍戲接綜藝。熊黛林近日亮相《無限超越班第四季》，憶述19歲入行半年無工開，被迫着透視裝，想起這段辛酸史時不禁爆喊。

一家四口好幸福。（熊黛林微博圖片）

熊黛林19歲入行無工開被迫着透視裝

熊黛林在節目中憶19歲入行辛酸。她指剛入行做模特試過半年沒工開，「最窮的時候身上只有20塊錢了，完全沒有工作，因為大家不喜歡我。」後來有人介紹她去北京時裝周找工作，熊黛林向朋友借了幾十蚊買火車坐票到北京，成功通過面試。之後導演發給熊黛林一件透視裝，熊黛林面有難色，指當時向導演直言不諱：「謝謝你選了我，我非常開心，給了我半年以來第一份工作，但是我真的不太能接受得了這麼透的衣服。」

熊黛林與老公郭可頌都熱愛運動。

熊黛林與老公甜蜜慶祝結婚8周年。(小紅書)

熊黛林與老公每年都會一起慶祝生日。(ig圖片)

此時導演向熊黛林發火道：「你甚麼東西呀？老子給你機會，你還在那兒挑，你想演就演，不想演就（滾）！」熊黛林躲到角落思後想後，擔憂無法還朋友的錢，最後作了決定，她說：「五分鐘之後我就回去了，我說：『對不起，我真的很希望可以拿到這個演出。』我就拿了那件衣服去試。可是差不多謝幕的時候，我就躲到最邊邊哭去了，大概有十幾二十分鐘的時間，我就一直在那哭，妝都哭花了。」熊黛林憶起往事仍不住爆喊哽咽。

熊黛林憶入行辛酸史。（節目截圖）

忍不住爆喊。（節目截圖）