蔡子健神隱17年驚喜現身 大爆當年離巢無綫真相：發揮唔到價值

前無綫（TVB）資深藝人蔡子健今日（11/5）驚喜現身劇集宣傳活動，勾起不少觀眾的集體回憶。自2009年正式離開演藝圈後，蔡子健鮮少在公開場合露面，此次現身依然保持專業形象，隨即成為傳媒追訪的焦點。

非全面復出 僅為「老友」助陣

蔡子健接受《香港01》訪問時，被問到是否藉此機會「全面復出」，蔡子健笑言並非如此。他透露，此次出席活動純粹是受導演邀請，純粹是「玩下」性質。他坦言自2009年離開TVB至今已有十多年，期間已經完全轉行。

蔡子健今日出席劇集宣傳活動。（陳順禎攝）

成功轉型 從藝人到財經專家

離開演藝圈後的蔡子健，在事業上開闢了全新天地。他透露目前的主力工作是擔任財務策劃師，同時也在大學執教，並從事企業培訓工作。

談及當年轉型的艱辛，他坦言「讀書」是最困難的部分。為了轉行，他投入了大量心血不斷進修：「我諗最困難都係讀書，因為不停咁去進修，不停咁去考試。我離開咗之後，我完成咗我嘅碩士學位，亦都完成咗我博士學位，亦都考咗唔同嘅專業資格，付出咗好多心血同埋心機。而家我仲努力中，我諗行行出狀元，各個行業都需要擺時間俾心機。」

首談離巢真相

對於當年為何在當紅之際選擇毅然離開心愛的演藝事業，蔡子健坦言：「當你喺某一個地方發揮唔到你嘅價值，咁你就要搵個第二個平台。（離巢前工作量大減？）我又唔係好記得，因為太耐。（無綫叫你返去拍劇？）佢哋冇。（無綫搵你返去拍唔拍？）千祈唔好咁講，我哋呢啲小角色，唔敢講。不過如果真係搵，我都樂意嘅，你睇今日幾多人才，咁我哋呢啲已經過咗氣嘅老人家。」