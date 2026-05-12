TVB顧家男拍劇被捕獲少女媽咪通殺　內外兼備被讚散發歲月男人味

現年41歲的羅子溢，近年事業家庭兩得意，與視后老婆楊茜堯恩愛日昔，兩位小朋友乖巧又高顏值，一家四口美滿幸福。工作方面，羅子溢正拍攝TVB新劇《警是個大佬》。劇中他將分飾兩角，其中一個是被林盛斌（阿Bob）靈魂附體後的角色，由於無論外型和外貌與阿Bob都南轅北轍，所以絕對是演技的一大考驗。而近排開工期間，不少市民在街頭偶遇羅子溢，當中更有不少是少女或媽咪，而且大家對這位男神幾乎是有讚無彈，可見形象健康顧家的他，深受不同年齡層女士的歡迎。

羅子溢在新劇《警是個大佬》中會被阿Bob靈魂附體，由於外型與阿Bob南轅北轍，羅子溢早前接受《香港01》時透露，為了演得神似，私下與阿Bob溝通了不少，甚至互相研究對方的五官和表情，務求達到一致，這是演技的一大考驗。（陳釗 攝）

羅子溢劇中與王敏奕有感情戲，這是兩人第四次合作。（陳順禎攝）

親自揸機合照 女網民大讚：肌肉好大塊！

早前有女網民於社交平台分享，指在街頭偶遇羅子溢。當時羅子溢身穿簡單的白色合身T-shirt配黑長褲，簡約裝束卻難掩其健碩身形。博主形容這次偶遇是「神仙運氣」，並成功集郵；而羅子溢亦表現得相當親民，主動「親自揸機」自拍，令博主興奮不已，更特別強調「他肌肉好大塊」。從照片可見，羅子溢的手臂線條極為明顯，胸肌亦若隱若現，難怪博主怦然心動。不少網民也大讚：「好帥」、「羅面部流線都是自然美，歲月男人味。」

羅子溢在街頭拍攝TVB新劇《警是個大佬》被捕獲，同場還有林景程。（小紅書圖片）

女網民成功與羅子溢自拍，還要是羅子溢親自揸機。（小紅書圖片）

媽咪級網民揭專業一面：唔拍嘢就瘋狂背劇本

除了受年輕女士歡迎，羅子溢亦成功俘虜一眾媽咪粉絲。另一位，媽咪級網民則與兒子在回酒店的路上偶遇羅子溢在拍戲，同樣獲得了親切合照的機會。該位媽咪級網民在社交平台除了大讚羅子溢「本人好帥好有禮貌」外」，也揭露了其私下專業的一面，：「對於港星來說演員就是一份職業，候拍的時候他也一直在背台詞，超用功的哦」。此舉引來大批網民留言讚好，認為他既有身形又有演員操守，絕對是內外兼備，還有網民笑言：「真帥啊，楊怡（楊茜堯）眼光真好」。

媽咪級粉絲同樣對羅子溢有讚無彈。（小紅書圖片）

小朋友可以合照好開心。（小紅書圖片）

感激太太在人生低潮時給予支持

羅子溢絕對是圈中好老公、好爸爸代表之一，除了對一對子女錫到燶，對太太楊茜堯也一條心，他曾在接受《香港01》專訪時，直言覺得太太為自己付出很多，由拍拖到結婚初時都不被看好，但對對方不受外間影響，繼續相信他，他非常感動，他說：「我好多謝太太，佢喺我最平平淡淡，唔上唔落嗰陣，佢都選擇同相信我，譬如嗰陣時有啲唔好嘅聲音，『你同佢一齊都係為咗增加自己知名度啫』，坦白講，嗰陣時的確大家位置有高有低，佢知名度比我高，會有好多呢啲聲音出現，或者話我利用佢，但佢依然相信我，同我結婚生小朋友，之後減產，如果唔係同我結婚，佢成就會更加大，更多出色作品，所以我好多謝佢。」

羅子溢與視后老婆楊茜堯及一對子女，一家四口美滿幸福。（IG@tavia_yeung）

羅子溢和楊茜堯結婚多年依然恩愛如此。（IG@lawhimmm）