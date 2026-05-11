黃夏蕙交代鼎爺最新情況　契仔李泳漢被踢爆講大話兩句揭辛酸內情

李泳豪與李泳漢兩兄弟的關係近年陷入冰點，隨著母親施明離世，家族內部的矛盾再度浮上水面。早前李泳豪在處理父親李家鼎（鼎爺）的家族事務時，曾公開放話，強調若發現有人涉及任何違法行為，定會秉公辦理，不排除報警追究。

夏蕙姨今晚出席江圖喪禮。（陳順禎攝）

對此，曾呼籲兩兄弟不要「對簿公堂」的資深藝人黃夏蕙（夏蕙姨），今晚（11/5）出席資深演員江圖的喪禮時，再次成為焦點。

驚爆死訊隱瞞10日 夏蕙姨：完全冇人通知我

對於近日有指，李泳漢被父親鼎爺「踢爆」謊言，稱施明去世的消息，李泳漢竟是在施明死後10天才通知父親鼎爺。夏蕙姨被問及是否知悉此事，她語帶無奈地表示：「自己都係透過新聞報道先知，冇人打過電話俾我。」

夏蕙姨憂心兩兄弟對簿公堂。（陳順禎攝）

傷心多於憤怒 憂心兩兄弟對簿公堂

面對李泳豪與李泳漢之間的火藥味愈演愈烈，甚至牽涉到法律行動的聲明，早前曾公開表示不希望看到兩兄弟鬧上法庭的夏蕙姨表示：「講真呢啲嘢我真係唔知，我又冇問佢哋，人哋家事好難講。佢（泳漢）雖然係我契仔，但我真係唔知呢件事。如果知，我一定會話畀大家聽。」

問到被隱瞞死訊後會否感到憤怒？夏蕙姨深深嘆了一口氣，表示心情沉重：「都冇辦法啦，我係傷心唔係嬲，我覺得好傷心。」被問到是否有慰問鼎爺的近況，夏蕙姨表示：「鼎爺目前心情已經平復，情況幾好。」