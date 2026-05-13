泳裝女神自爆被非禮多次 遭手踭撞胸呼救：竟然冇人理

王嘉盈日前現身九龍灣，出席 ViuTV 全新劇集《COURT》的宣傳活動。王嘉盈在接受《香港01》訪問時除了介紹其極具挑戰性的角色外，更罕有地大爆現實生活中也曾遭遇非禮慘痛經歷，呼籲女性在安全情況下應勇敢發聲。

王嘉盈今日出席劇集宣傳活動。（陳順禎攝）

演繹法庭受害者 王嘉盈：角色真實反映現實

王嘉盈在《COURT》中飾演一名涉世未深、卻在法庭上被多番盤問的少女。她透露，該角色因捲入一宗關於猥褻及侵犯的案件而需要出庭。嘉盈感嘆地表示，這套劇集非常真實，生動地呈現了受害者在法律程序中所承受的壓力。

「我喺劇入面飾演一個妙齡少女，要喺法庭上應對好多人嘅審問，唔種無助感非常真實。而且呢類案件往往都係口同鼻拗，對受害者來講係一個極大嘅心理考驗。」

王嘉盈在《COURT》中飾演一名涉世未深、卻在法庭上被多番盤問的少女。（陳順禎攝）

痛揭多次受辱經歷 曾遭「手踭撞胸」求助無門

嘉盈在接受傳媒訪問時，直言現實生活中曾遭遇過無數次性騷擾。她憶述6年前其中一次最深刻的經歷，是數年前在金魚街公然被人非禮：「當時我喺金魚街行街，突然被人用手踭蓄意撞落個胸度，跟住我捉住佢嗌啦，成條街竟然係冇人幫手。但我發現係冇得報警，因為你如果報警，你又會等好耐，同埋其當時CCTV又影唔到，咁又冇證據，咁所以其實呢啲位呢就真係好難做 。」

嘉盈更提到，過往亦常在小巴上被人「抽水」或騷擾，但當時年紀尚小，不懂得如何應對：「我 keep住其實細細個成日都會遇到呢啲事，例如小巴又俾人掃下大髀咁樣，成日都會遇到嘅 ，但係次次都係冇尋求一啲真係報警，又或者冇搵大人幫手，咁而家大個咗就唔會啦。」

王嘉盈大爆曾被非禮。（陳順禎攝）

呼籲女性不再沉默 要讓對方知道「你唔係好蝦嘅」

經歷過多次受辱，王嘉盈直言現在已不再退縮。她分享半年前曾被人跟蹤，當時她選擇在街頭大聲喝斥對方，成功將其擊退。

她強調，無論女性穿着甚麼衣服，都不應成為被侵犯的藉口。嘉盈寄語所有女性，在確保自身安全的前提下，應該勇敢表達不滿：「最重要唔好俾對方覺得你好蝦。我主張女性被侵犯嘅時候，喺街度要大聲喊出來，呢一種係自我保護，同埋係對侵犯者嘅反擊。」