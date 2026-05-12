東張西望｜K女士反撃陳伯指「何太2.0」：佢去叫雞會唔會問攞返錢

TVB節目《東張西望》昨日（10日）一集講到「苦主」陳伯表示自己遇到「何太2.0」，他以為自己找到老伴K女士，但是K女士在得到陳伯的金飾及20多萬現金後，就決心與其斬纜，讓陳伯不禁直呼：「我一定唔會原諒佢！」

「苦主」陳伯表示自己遇到「何太2.0」。(節目截圖)

陳伯與K女士之關係破裂原來是因為小三？

陳伯與K女士之間的關係之所以會破裂，原來是因為「第三者」蔡女士的介入，蔡小姐是一名推拿師，陳伯亦有光顧蔡女士的推拿服務。因為陳伯在做推拿時上身會脫光，下半身則只穿著四角褲，所以就被傳為「小三」。蔡女士指K女士在不跟陳伯一起去做推拿前，有跟蔡小姐道明分開的原因，她表示因為陳伯「難頂」，指他打呼嚕及整晚要起床。蔡小姐則說K女士在認識陳伯就已經知道這些，所以都是藉口。蔡女士表示K女士對她說：「我攞佢7、80萬，幾十萬好多咩？使晒啦！金器十幾萬，當彩金、禮金。」K女士直指把陳伯的錢已經花光，對於陳伯要拿回錢時她又向蔡女士說：「佢去叫雞、去搵女，會唔會問條女攞返錢啊？」

陳伯與K女士之間的關係之所以會破裂，原來是因為「第三者」蔡女士的介入。(節目截圖)

陳伯曾叫K女士不要回來

節目組從K女士的朋友方拿到了她與陳伯之間的錄音，當中錄音陳伯曾叫K女士不要回來，原因是K女士表示想回家陪一下小兒子，但陳伯就叫她回去了就不用回來；「你講時間長短都係藉口，你依家係背叛，你知唔知？如果你話返個仔度瞓3日，返嚟我度瞓3日，我就勸你永遠同個仔瞓！唔好過嚟我度生活啦，知唔知？」除了回家外，K女士覺得陳伯完全蠻不講理，表示曾經與陳伯跟其朋友見面，她向陳伯朋友留電話，陳伯隨即大發雷霆，她感到非常傷心。

節目組從K女士的朋友方拿到了她與陳伯之間的錄音。(節目截圖)

陳伯氣定神閒

對於K女士的指控，陳伯則氣定神閒表示「咁大個人我點唔畀佢返屋企」，他更在回應不讓K女士問朋友拿電話時，大聲表示「我根本竟冇醋意」：「我係唔鍾意佢咁樣態度！」節目組再聯絡到K女士的兒子，兒子表示：「我就唔係好方便回答，不如你問吓佢本人啦，佢哋兩個都好似發生咗啲事！」兒子指兒子只見過陳伯兩至三次，更沒有反對二人之間的交往，更大讚陳伯「都幾好人嘅」。

陳伯則氣定神閒表示「咁大個人我點唔畀佢返屋企」。(節目截圖)

最後節目組聯絡到K女士，K女士大爆陳伯與蔡女士之間的驚人秘密，指責陳伯和蔡女士私下偷偷「做嗰啲嘢」。