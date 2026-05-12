陳嘉輝被TVB官網除名疑似離巢　23歲放棄高薪厚職勇闖娛樂圈

現年62歲的陳嘉輝近日疑似悄然約滿離巢TVB，有眼利的網民發現，陳嘉輝的名字與照片已從TVB官網的藝人名單中被無聲刪除，令不少網民都為此而深感惋惜。作為曾經家喻戶曉的老戲骨，陳嘉輝近年最受矚目的角色，一定是處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演朱凌凌的嚴父「朱展」。他在劇中外表看似嚴肅，內心卻對兒子愛護有加的形象，為觀眾帶來了不少歡笑聲。然而，隨著陳嘉輝疑似離巢，「朱展」一角的未來去向仍是未知之數，這令粉絲們感到惋惜和不捨。

有眼利的網民發現，陳嘉輝的名字與照片已從TVB官網的藝人名單中被無聲刪除。(網頁截圖)

陳嘉輝曾是土木工程署的工程監督

回顧陳嘉輝的演藝生涯，他的起點並非在娛樂圈，而是擔任土木工程署的工程監督，有著光明的前途。但在23歲那年，他因偶然機會拍攝廣告而踏入演藝道路。於1986年加入TVB後，陳嘉輝因外型俊朗迅速獲公司力捧，曾在兒童節目《430穿梭機》中擔任主持，並在多部熱門劇集中擔綱男主角，包括《都市方程式》和《螳螂小子》等。他初期星途一片順利，是當年的當紅小生之一。

陳嘉輝曾是土木工程署的工程監督。

然而，陳嘉輝於1996年選擇離開TVB，到台灣及內地多個地方發展。在海外工作期間，他在2000年拍攝的經典劇集《新梁山伯與祝英台》中飾演反派角色馬文才，令人留下深刻印象。2014年，他因希望讓家人擁有更穩定的生活而重返TVB，儘管回巢後年紀漸長，只能飾演一些配角和專業人士，但他仍憑精湛演技贏得觀眾讚賞，尤以《愛．回家之開心速遞》中「朱展」一角，而成為大家討論的焦點。

梁小冰與陳嘉輝拍拖期間合作合劇《新梁山伯祝英台》。（FB圖片／梁小冰）

與梁小冰結婚26年仍恩愛如初

除了事業外，陳嘉輝與1990年港姐季軍梁小冰的感情生活也備受外界關注。二人因拍攝《兄兄我我》結緣，並於2000年結成夫婦。結婚26年夫妻仍恩愛如初，共育有一子，也時常以夫妻檔形式合作，如經典作品《新梁山伯祝英台》及《逆天奇案2》。陳嘉輝疑似再度離巢，網民不禁猜測他是否會效仿其他老戲骨北上尋找發展機會。