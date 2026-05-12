伍仲衡二次創作《PK之王》新歌詞　疑揶揄李泳漢是「敗家不孝子」

「李氏家族」的爭執愈演愈烈，自藝人施明離世後，其子李泳漢及李泳豪的關係徹底破裂，兄弟二人亙相指責。最近李泳漢更拿出「一段段」的錄音指證弟弟及弟婦才是覬覦李家鼎及施明財產的「真兇」，但隨後李泳豪再拿出完整的錄音反撃李泳漢，事件更沒完沒了。

施明離世後，李家紛爭不斷（IG圖片）

伍仲衡加入亙罵「戰圈」？

伍仲衡昨日（11日）在社交平台貼出了一首二次創作的歌詞來加入「戰圈」：「完成！！我竟然寫晒，好耐未試過咁有靈感，下次開Live一齊唱。」而他貼出的歌曲是《PK之王》，雖然他沒有言明是在說誰，但憑他當中的歌詞就能猜到一二。「靠父蔭來到四十有幾我冇腰骨冇膊頭好食懶飛」、「還能憑什麼恕老豆繼續養起我」，當中與李泳漢現實被李家鼎所指責的情況相若。伍仲衡還表示會開直播唱出這首歌，但最後因為他突然有工作，所以就取消了，不少網民都十分期待他唱出這首歌。

伍仲衡在社交平台貼出了一首二次創作的歌詞來加入「戰圈」。(facebook@伍仲衡 Harry Ng)

PK之王



我本身喜愛賴皮 你別皺眉

靠父蔭來到四十有幾我冇腰骨冇膊頭好食懶飛

請你別嫌我本身廢柴 未會爭氣

還能憑什麼恕老豆繼續養起我

銀行二百粒 恐怕夢醒得個吉人如同爛仔愛用講粗口唾罵人太不知所謂你實等天收

誰人又相信生了個仔會媽又老豆來自細給了你供書教學 仍然揼我心口如從未聽過 講句吹咩去攻擊老豆

才令我因你 太不懂孝順似似似似隻癲狗將這敗家不孝子都交到閻羅

人如垃圾 誰不捨鼎爺痛 傷心的人是我

