小儀心疼愛犬病情反覆要進出醫院　心煩是有人跟蹤望「高抬貴手」

藝人阮小儀（小儀）最近正為舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》擔任主演，日前她在首場公映謝幕時，竟然哭了起來。而小儀哭的原因，其實是為了她13歲的愛犬「細佬佬」，因為「細佬佬」患有心臟腫瘤，而且牠的病情反覆，要經常進出醫院。而且病症已經到了末期，讓小儀憂心不已︰「應該唔太樂觀！要睇佢自己。」

小儀愛犬「細佬佬」患有心臟腫瘤，而且牠的病情反覆，要經常進出醫院。(ig@kittyyuen)

小儀愛犬「細佬佬」已到末期

昨日（11日）小儀在社交平台透露，原本舞台劇首場當日，「細佬佬」是可以離開醫院的，但因為小儀要出演舞台劇，她擔心沒時間照顧「細佬佬」。所以她安排「細佬佬」多留院兩天，待她出演完舞台劇就可以接牠回家共聚天倫。完騷後小儀馬上去接「細佬佬」：「諗住今日安安樂樂喺屋企陪伴住佢，因為其實⋯⋯佢都已經去到好末期啦，佢唔肯食嘢，唔肯食藥⋯⋯」

小儀透露，原本舞台劇首場當日，「細佬佬」是可以離開醫院的。(ig@kittyyuen)

小儀發現有人尾隨著她

但讓小儀最心煩的不是「細佬佬」反覆的病情，而是她發現有人尾隨著她：「昨晚有狗仔哥哥姐姐跟蹤！（今時今日仲有狗仔隊跟，都真係唔知係咪應該恭喜我）佢哋應該有跟到我哋去醫院，然後泊車，再由醫院回家。嚡（唉），人生已經有好多事情要處理，仲邊有時間處理咁多閒事。」小儀表示自己最近很多事在煩，希望大家見到的時候給她一點空間，因為她想把時間都留給「細佬佬」，及她只是去接「細佬佬」出院，是一件普通的事，希望大家「高抬貴手」。