古天樂紅館場外驚喜舉動令粉絲不敢相信　盡顯溫柔寵粉本色獲激讚

現年55歲的影帝古天樂 (古仔) 是一代男神，後生時的他擁有逆天顏值，完全是集型英帥靚正於一身，足以迷倒全城女生。雖然古仔現已年過半百，但他依然充滿魅力，狀態Keep得相當之好，根本看不出他的真實年紀，比年輕時更添一份成熟男人味。近期古天樂頻頻現身電影宣傳活動以及品牌活動，每次都會吸引大批他的粉絲到場一睹偶像的風采。

古天樂寸爆郭羡妮，現場氣氛尷尬。（陳順禎攝）

古天樂驚喜現身獻唱《天命最高》。（公關提供）

古天樂跳唱《世紀大騙局》。（陳順禎 攝）

盡顯溫柔寵粉本色獲激讚

古天樂是圈中出名的暖男，相當重情義，對任何人不論幕前幕後的同行以及工作人員都很好，對粉絲也是十分友善親民。日前有網民於社交平台分享了一段在紅館會場外遇見古天樂的短片，在文案中寫道：「農夫演唱會偶遇古天樂✨低調現身，溫柔揮手，本來都上車走了又把車倒回來，然後就有了這個視頻。」古天樂此舉令粉絲大感驚喜。片中可見原本在車上的古天樂為了跟守候在圍欄外粉絲互動，特地下車，期間他一直揮手打招呼，下車後除了跟粉絲聊天，更伸手出圍欄外跟粉絲握手，又雙手合十向大家表示感謝，寵粉指數爆燈，親和力驚人。一眾網民紛紛留言大讚古天樂真巨星零架子好寵粉。古天樂亦有為農夫演唱會擔任演出嘉賓，當晚他出場即令到全場尖叫，三人更合唱《天命最高》，原來古天樂正式投資了農夫新開的公司，所以「農作天下」才有天下兩個字。。

古天樂特地從車上下來。(抖音截圖)

古天樂走向粉絲。(抖音截圖)

古天樂同粉絲聊天。(抖音截圖)

古天樂同粉絲握手。(抖音截圖)

古天樂好寵粉絲。(抖音截圖)

古天樂友善親民。(抖音截圖)

古天樂同大家拜拜。(抖音截圖)

古天樂零架子。(抖音截圖)