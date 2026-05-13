陳惠敏82歲生日獲太太送深情肉嘴　鐵漢瞬變小男人：唔好成日鬧我

資深武打影星陳惠敏，昔日曾在多部電影中飾演江湖大佬，當中憑藉電影《古惑仔》中「駱駝」一角霸氣形象深入民心，當年在影圈更流傳「拳有陳惠敏，腿有李小龍」，足見其江湖地位。雖然陳惠敏近年飽受病魔困擾，先後經歷中風、患上肺癌及腦癌，在2024年又因髖關節問題而需做手術，出行都需拐杖輔助，但幸得太太悉心照料，康復情況理想。日前，陳惠敏迎來82歲生日，他透過個人社交平台向大家分享生日願望，更罕有與太太吳國英放閃，揭露其鐵漢背後小男人的一面。

陳惠敏曾拍過不少江湖電影。（影片截圖）

霸氣形象深入民心。（資料圖片）

近年要用拐杖助行。（影片截圖）

陳惠敏患病期間，太太一直悉心照料。（微博圖片）

82歲生日 自嘲「太老啦」

陳惠敏日前更新社交平台，連出兩段影片。片中，陳惠敏身穿間條恤衫配搭深色格紋西裝外套，被問到今年幾多歲時，他拍著雙手感嘆道：「哎呀，82歲啦！老啦老啦，太老啦、太老啦！」雖然口中喊「老」，但見他坐姿端正，說話聲音洪亮，精神狀態相當不俗。

陳惠敏日前迎來82歲生日。（小紅書截圖）

雖然陳惠敏口中喊「老」，但見他坐姿端正，說話聲音洪亮，精神狀態相當不俗。（小紅書截圖）

生日願望簡單希望子女爭氣

至於生日願望，陳惠敏一臉誠懇地表示：「希望我嘅子女爭氣啦，同埋我嘅兄弟朋友啊，身體健康！就係咁簡單啊，開開心心！」此外，他亦在貼文中感性地寫道：「承蒙時光不棄」，又老了一歲，願所求皆如願，所行皆坦途。」字裡行間透露出對現狀的知足與感恩。網民紛紛送上生日祝福外，也讚嘆這位「影壇大哥」：「82歲還有這精神頭，看來練武的人就是不一樣。」、「老當益壯」。

陳惠敏生日願望希望子女爭氣。（小紅書截圖）

以及祝願身邊的兄弟朋友都身體健康。（小紅書截圖）

夫妻甜蜜互動

至於另一條視頻，焦點則落在陳惠敏兩公婆的甜蜜互動上。片段開首，太太吳國英一手緊握老公的手，一手舉著酒杯搞笑向壽星祝賀：「老婆，日日快樂！」而在太太面前，影壇鐵漢陳惠敏亦瞬間變成小男人，並調皮地回應對方：「妳、妳、妳……妳唔好成日鬧我就得㗎啦！」逗得全場大笑。

另一條生日視頻中，焦點則落在陳惠敏兩公婆的甜蜜互動上。（小紅書截圖）

鐵漢陳惠敏在老婆面前，即刻變了小男人。（小紅書截圖）

面對老公的「控訴」，太太非但沒有生氣，反而冧爆說：「我錫晒你！」隨即主動湊近，在老公臉頰上送上深情一吻。陳惠敏臉上隨即洋溢出幸福的笑容，兩人舉杯對飲，盡顯老夫老妻的默契與恩愛。

太太吳國英直言「錫晒」老公。（小紅書截圖）

即場送上深情「肉嘴」。（小紅書截圖）

逗得陳惠敏笑逐顏開。（小紅書截圖）

相愛半世紀情比金堅 曾為夫坐監兩年

而在視頻後半部分，更特別收錄了多張陳惠敏與太太吳國英年輕時的合照，回顧兩人堪稱傳奇的愛情故事。陳惠敏與太太吳國英相愛相伴超過半世紀，育有三名子女。吳國英多年來一直在陳惠敏背後，默默支持其事業與家庭。

陳惠敏與太太吳國英的愛情故事，堪稱傳奇。（小紅書截圖）

兩人相愛相伴長達半世紀，育有三名子女。（小紅書截圖）

當年陳惠敏接受專訪，表示自己年輕時收保護費認識當時只得17歲的太太吳國英，二人之後拍拖，而報導指當年陳惠敏捲入一宗藏械案件，太太因為這件事為陳惠敏坐了兩年監。近年在陳惠敏患病期間，吳太更是不離不棄，悉心照料，可謂情比金堅。兩人雖然早已是老夫老妻，但原來直到2020年才正式入紙註冊結婚，當時陳惠敏表示，此舉是為了給太太一個正式的名份，亦希望將自己的資產留給太太，盡顯他對太太的愛護與承擔。