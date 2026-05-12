陳奕迅徐濠縈拍拖行街低調情侶裝盡顯默契　細節反映夫妻家庭地位

現年51歲的歌神陳奕迅 (Eason) 與同齡的老婆徐濠縈（阿徐 Hilary）由相戀到結婚，已經相愛逾20年，兩人相識於微時，陳奕迅當初對徐濠縈一見鍾情，拍拖不久便已認定了對方，決心要與她廝守終生。即使他們的個性截然不同，但就相愛相守多年，至今依然十分恩愛，是圈中的模範夫妻。阿徐一直是陳奕迅背後的女人，為老公打點一切，深得老公疼錫。陳奕迅曾公開表示：「我和徐濠縈是會終老的一對。」足證他真的好愛老婆。陳奕迅與徐濠縈夫妻倆雖然各有各忙，但不時會爭取時間拍下拖享受二人世界，且不止一次被網民偶遇。

徐濠縈與老公陳奕迅。(ig圖片)

徐濠縈之前曬出與老公陳奕迅的合照放閃。(小紅書)

細節反映夫妻家庭地位

日前有網民於社交平台上載了一段短片，是之前在銅鑼灣時代廣場影到陳奕迅與徐濠縈夫妻倆在拍拖逛街的片段，文案中寫道：「突然翻到之前在香港偶遇陳奕迅和徐濠縈媽咪 好有愛」，媽咪是粉絲對徐濠縈的暱稱。

片中可見陳奕迅和徐濠縈均穿上黑色運動裝打扮現身，陳奕迅是短袖上衣配短褲，徐濠縈則是披着長袖外套配長褲，雖然兩人的服裝不同，但顏色和風格一致，低調地情侶裝了。他們一起走進一家服飾店shopping，期間有商量產品款式，逛完便乘搭扶手電梯往下一層。此時，徐濠縈突然望向鏡頭，未知是否察覺到有人影他們。陳奕迅與徐濠縈在片段中全程沒有任何親密舉動或身體接觸，不過卻盡見夫妻二人的默契。而陳奕迅一直走在前面，徐濠縈則緊隨其後，細節流露出徐濠縈甘願做老公背後女人的一面，亦反映出兩人的家庭地位。

陳奕迅與徐濠縈。(抖音截圖)

二人全黑打扮。(抖音截圖)

陳奕迅與徐濠縈在店內shopping。(抖音截圖)

陳奕迅與徐濠縈一前一後行。(抖音截圖)