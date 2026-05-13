鍾欣潼自揭「忽胖忽瘦」真相　拒極端節食：我想輕盈但更想舒服

現年45歲的鍾欣潼（阿嬌）一向是圈中公認的零死角美女，雖然早年曾受荷爾蒙失調困擾，以致身形一度如「過山車」般起伏，但出眾神顏仍獲網民力撐「肥過、瘦過但沒有醜過」。最近，阿嬌狀態大勇重回巔峰，並以過來人身分，大方在社交平台拍片分享自己瘦身心得，大受歡迎。對於不少網民驚嘆她「是怎麼忽胖忽瘦」，近日阿嬌便在社交平台親自揭露真相，滿足大家的好奇心。

阿嬌鍾欣潼近日拍片揭露「忽胖忽瘦」真相。（小紅書截圖）

阿嬌之前在新加坡開演唱會時被指暴肥。（視頻截圖）

阿嬌表示收到不少網民留言問她是如何做到「忽胖忽瘦」。（小紅書截圖）

拒絕極端減肥：那樣不舒服也不長久

阿嬌近日以「不被身材定義，享受在自己的節奏裡」為題分享新片。片中，阿嬌先抱着愛犬與粉絲打招呼，大晒逆天神顏。提到假期後不少人關心她有否「胖了」，甚至有網民留言問她「是怎麼忽胖忽瘦的」。對此，阿嬌直言以前的減肥方式並不健康：「我不追求什麼都不吃的瘦，那樣不舒服，也不長久。我也不放縱到吃完就後悔的那種，更累。」

阿嬌不追求什麼都不吃的瘦。（小紅書截圖）

阿嬌也不會放縱到吃完就後悔的那種。（小紅書截圖）

阿嬌稱現在吃東西會分清「想要」，還是「需要」。（小紅書截圖）

阿嬌大爆金句：「不是吃得少，是吃得穩」。（小紅書截圖）

想清楚「想要」與「需要」

阿嬌透露現在能維持好身材的關鍵，在於分清楚自己是想要，還是在需要？她解釋：「想要，可能是因為嘴饞、情緒波動或無聊；而需要，可能是身體真的餓了。」在飲食選擇上，阿嬌亦不再「節食」，從短片可見，她的餐單相當豐富，包括蔬菜、肉類、雞蛋及少量主食。她強調每餐都要吃得滿足且不後悔：「有菜、有蛋白、有一點主食，就夠了。」並拋下九字金句：「不是吃得少，是吃得穩。」

阿嬌直言身材管理對她來說很重要。（小紅書截圖）

阿嬌真的瘦了很多。（小紅書截圖）

阿嬌在運動方面也有新體會。（小紅書截圖）

阿嬌現在不追求很猛的運動，只做她能一直做的。（小紅書截圖）

不追求劇烈運動 維持生活「秩序感」

除了飲食，阿嬌坦言身材管理對她來說很重要，她認為這個不該佔據她的生活，最重要是活得規律，「我更在意的是日子有沒有秩序，規律一點，人就輕盈一點。」而在運動方面，阿嬌亦有新體會，片中見她在家中練習啞鈴及簡單的伸展動作，她表示：「我不追求很猛的運動，我只做我能一直做的，飯後走一走，睡前拉一拉，身體會記得這種長期的堅持。」

阿嬌認為身材邊界感就是：「我想輕盈，但我更想舒服。我可以認真，但不把自己逼到極端。能享受生活，也能把自己照顧好，這才是我想要的狀態。」不少粉絲留言大讚：「現在的心態真好」、「我嬌這才是健康典範。我嬌最美最棒」、「很棒的想法!!贊同」。

阿嬌回復巔峰狀態。（小紅書截圖）

能駕馭不同造型。（小紅書截圖）

重拾自信。（小紅書截圖）

大曬迷人鎖骨。（小紅書截圖）