黃翠如蕭正楠內地買甜品返港飄孕味　疑似有喜近日行蹤揭真相

現年42歲的黃翠如有「百億千金」之稱，她的爸爸家底豐厚，但黃翠如並沒有靠屋企，而是努力工作發展她的演藝事業。 黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，翌年在峇里補辦婚禮。婚後黃翠如大幅減產，至2024年再次拍劇《黑色月光》，其餘時間主力拍攝她最拿手的旅行節目，亦有於巴黎奧運被委派前往法國採訪。2025年3月黃翠如為蕭正楠誕下仔仔「蕭哈哈」，一家三口生活幸福美滿。

黃翠如蕭正楠與兒子一家三口相當幸福。（IG：@wongtsuiyu）

黃翠如蕭正楠愛子蕭哈哈正面樣首度曝光。（IG：@wongtsuiyu）

黃翠如身穿粉色系洋裝上陣兼大騷修長美腿，少女味濃厚。

內地買甜品返港飄孕味

近日，黃翠如就與老公蕭正楠日前現身深圳羅湖拍拖買手搖飲品，蕭正楠在現場化身專業攝影師，全程寵溺陪拍，完美示範「專業人夫」修養。而蕭正楠看老婆的眼神依舊充滿寵溺，兩人的互動就像新婚般甜蜜，引來不少路人投以羨慕的眼神。另一日又有網民偶遇他們夫妻倆拿住手搖飲品店出品的蛋糕準備從內地過關返香港，並把動態生圖分享到社交平台。

從相中可見黃翠如身穿黑色無袖鬆身連衣長裙，她還揮手跟粉絲打招呼，蕭正楠就跟在她身後。而網民的焦點就落在黃翠如的身材之上，指她穿上鬆身裙飄孕味，懷疑她可能是懷有身孕。不過日前黃翠如才品嚐過「炒冰」甜品，大啖生冷食物，估計未必懷孕。

黃翠如被指飄孕味。(小紅書圖片)