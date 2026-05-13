李施嬅登台挑戰大膽剪裁白色開窿裙　側身開衩直逼大腿根部極牙煙

45歲的李施嬅（Selena），近年憑劇集《金宵大廈》系列，以及《新聞女王》系列人氣爆燈。雖然多次與「視后」擦身而過，但其演技早已獲得觀眾肯定，並圈粉無數。日前，李施嬅獲邀為一家公司的晚宴擔任表演嘉賓，有網民在社交平台分享當晚的表演片段，只見回復單身的李施嬅狀態大勇，一身性感打扮配合親民舉動，瞬間俘虜全場觀眾。

李施嬅憑《新聞女王》系列中飾演「張家妍」一角人氣急升。（《新聞女王2》劇集截圖）

李施嬅靚之餘還很有氣質。（IG@selenaleelalee）

李施嬅這身晚裝打扮充滿女人味。（IG@selenaleelalee）

李施嬅早前在內地真人騷《再見愛人5》中，與車崇健正式結束8年情。（影片截圖）

開窿短裙盡騷大露背 側面開衩極危險

從網民分享的片段所見，當晚李施嬅狀態大勇，穿上一條白色開窿短裙，剪裁非常有心思，轉身即展現出大片白滑美背，而下身則配搭白色短靴，大騷一雙白晳纖細的美腿。不過這條裙最震撼之處是，正面看似沒什麼，但側面看過去，裙襬的開衩位竟然直逼大腿根部，只要動作稍微大一點都有走光風險，非常牙煙。

李施嬅日前為一間公司的晚宴擔任嘉賓。（小紅書截圖）

這條短裙的剪裁相當大膽，側身開衩直逼大腿根部。（小紅書截圖）

後面大露背。（小紅書截圖）

大展歌喉派心心 親民作風俘虜全場

除了造型吸睛度爆燈，李施嬅還大展歌喉獻唱《喜歡你》，其歌藝相當穩健，且台風淡定有氣勢，完全不遜色於專業歌手。而面對台下的熱情歡呼，李施嬅亦十分懂搞氣氛，主動走向台邊與前排觀眾握手互動，不但全程保持甜笑，還向大家大派心心，盡顯親民本色。不少網民看了片段後紛紛留言：「我天啦，女神來的」、「好靚啊」、「超美的施嬅姐」；可見李施嬅回復單身後越戰越勇，無論事業或狀態都更勝從前。

李施嬅與前排觀眾近距離接觸。（小紅書截圖）

一步一驚心。（小紅書截圖）