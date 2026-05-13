珠寶大亨謝瑞麟孫女做KOL　19歲讀大一懷孕休學冇朋友：我冇後悔

珠寶大亨謝瑞麟，曾坐擁二十億身家，惟他於2000年被高院頒令破產，4年後獲撤銷破產令，又於2008年因串謀公司高層提供一億7000萬元非法回佣及盜用公款罪成，被判入獄3年3個月。不過謝瑞麟後人依然生活不俗，去年歌手MC張天賦出席Rosewood酒店富貴婚禮，新娘被爆為謝瑞麟珠寶（417）創辦人謝瑞麟之子、謝達峰（Tommy）及太太謝邱安儀（Annie）的女兒Atalie。日前謝瑞麟另一孫女Bethany Tse以KOL身分，分享19歲懷孕生子的心路歷程，

MC曾為謝瑞麟孫女任表演嘉賓。（網上圖片）

幸福。（網上圖片）

惹起討論。（網上圖片）

謝瑞麟孫女自爆19歲生B

Bethany日前分享片段，透露19歲與老公一起不久，便懷孕生了第一個小朋友，當時她正就讀大學一年級，她為生B休學了一年，而復學後生活亦圍繞住家庭，未能享受一般大學生活，她說：「我每次一落堂就返屋企湊BB，我甚至一個朋友都冇識過，我驚有咗朋友就想去玩。」

Bethany透露，當時生活除了返學便是湊仔，而她更於最後一個學期懷上了第二胎。然而她仍然不放棄學業，最後與同齡人一樣準時畢業。雖然辛苦，但Bethany不後悔生BB，她認為「後生媽媽唔一定等於失敗。」而她25歲已擁有三個小朋友。

Bethany分享19歲做年輕媽媽的往事。（IG@bethany.tse）

曾貼出謝家全家福

有人留言認為Bethany的成功是因家底豐厚，「有冇可能你冇失敗嘅其中一個原因係因為你家庭背景夠晒雄厚」，獲得過3000讚好；不過有人則認為「有背景都係實力」。翻查Bethany的Instagram，她曾貼出與謝瑞麟、謝達峰、謝邱安儀及Atalie的照片，他們現身謝瑞麟師徒宴，Bethany發文稱很高興有份籌辦此次活動。Bethany的Instagram簡介寫上「嫁了給韓國人的港女」，並標注「COUPLE | BEAUTY | FAMILY」，不時分享美妝心得及家庭生活，又做過模特兒，向KOL之路進發。

Bethany分享19歲懷孕的心路歷程。（IG@bethany.tse）

Bethany坦言不後悔。（IG@bethany.tse）

她成功準時畢業。（IG@bethany.tse）

Bethany時常在Instagram分享生活和美妝片段。（IG@bethany.tse）

她貼出全家福。（IG@bethany.tse）

溫馨。（IG@bethany.tse）

Bethany愛分享生活。（IG@bethany.tse）

Bethany愛分享生活。（IG@bethany.tse）

Bethany愛家人。（IG@bethany.tse）

全家福。（IG@bethany.tse）

愛錫小朋友。（IG@bethany.tse）

恩愛！（IG@bethany.tse）