李修賢揭秘與鼎爺私密往事　力證55年好友人品：一生勞碌養施明

藝人施明離世後，李家鼎（鼎爺）的家族糾紛成為全城焦點。近日大仔李泳漢稱在施明死後10天才通知父親鼎爺，被鼎爺「踢爆」講大話。另外又流出鼎爺與李泳漢的電話錄音，爆出李泳漢多年來無業，向擁200萬「棺材本」鼎爺索取每月索取5萬蚊生活費。曾自稱大學畢業的李泳漢，在錄音又自爆「高中未畢業」，因「冇人請」故不願外出求職。而李泳漢與胞弟李泳豪的關係近年亦陷入冰點，李泳漢堅拒李泳豪台灣太太Agnes到靈堂送施明最後一程，並將印有Agnes名字的花牌放出靈堂外。李泳漢的驚人行徑，連肥媽都出聲斥責。而鼎爺多年圈中好友李修賢，日前亦拍片鬧爆李泳漢，並分享與鼎爺合作往事，力證鼎爺人品。

李泳漢生完兩個小朋友，兩兄弟感情仍好好，但如今此情不再。（facebook圖片）

李家鼎與施明一家人。（facebook圖片）

當初施明跌倒受重傷後，因半身不遂失去與外界聯絡的能力，一切探視及消息轉達便由同住的李泳漢全權掌控。（facebook圖片）

李修賢力證鼎爺人品：一生勞碌養家養施明

李修賢日前拍片透露，與鼎爺相識逾55年，並在邵氏時期已認識，當時李修賢進邵氏時，鼎爺則任職龍虎武師。李修賢對鼎爺的印象，是鼎爺的馬術極佳，做替身時「騎馬不用馬鞍，那個馬沒事，他跌上去有疆繩給他拉住就可以了，他的騎術非常的好。」談到最近鼎爺的家事，李修賢不忿年紀老邁的鼎爺還要養仔，「那老人家81歲還要養你這個王八蛋。」更指：「我見到他都.....」並作出掌摑手勢。

李修賢力證鼎爺人品，他說：「李家鼎是一個好人，他一生勞碌，一直拼命工作、在養家、養施明。」他惋惜鼎爺晚年還要受盡折磨，並祝福：「我希望家鼎可以安享晚年。」

李修賢透露與鼎爺認識超過55年。（抖音截圖）

李修賢不忿81歲的鼎爺還要養仔。（抖音截圖）

作狀掌摑。（抖音截圖）

李修賢力證鼎爺人品。（抖音截圖）