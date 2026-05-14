黎姿第三視角拍攝花絮片段曝光　優雅現身鬧市街頭被認錯係關詠荷

現年54歲的黎姿於2004年的《萬千星輝頒獎典禮》中，憑住劇集《金枝慾孽》中所飾演的侯佳‧玉瑩一角贏得視后，然而她選擇在事業如日方中時嫁人並淡出娛樂圈。黎姿自從2008年與富商馬廷強結婚後，便成為了豪門少奶奶，深得老公寵愛，過住幸福愉快的家庭生活，幾乎絕跡幕前演出，但仍不時更新社交網跟大家分享日常點滴和近況。

黎姿罕曬比堅尼辣照。（IG@gigilai_official）

黎姿（IG@gigilai_official）

黎姿（IG@gigilai_official）

優雅現身鬧市街頭

黎姿 (Gigi) 與弟弟黎嬰的感情一向好好，身為家姐的她多年來對弟弟一直愛護有加。自從黎嬰不幸於07年發生車禍後，就要坐輪椅生活，且未能夠繼續打理他的醫學美容公司生意，黎姿不惜放棄如日方中的幕前工作，全力幫細佬接管生意，更將集團成功上市，愈做愈大。黎姿平日忙於照顧家庭同時又要兼顧發展事業，日前就有粉絲於社交平台分享了在大街上偶遇黎姿的片段，發文寫道：「好久沒有面對鏡頭，那種感覺熟悉且親切 #拍攝花絮 #鏡頭下的瞬間」。從第三視角的片中可見當時黎姿正在進行拍攝工作，黎姿紮起頭髮，身穿裸粉色恤衫配窄身半截裙，優雅高貴，大方得體，她首先走在大街上，之後鏡頭一轉便進了一個舖位內。而網民的焦點就落在她的樣貌之上，不少人都表示驟眼看以為是關詠荷。

黎姿進行拍攝工作。(晚遇黎姿@小紅書)

黎姿打扮高貴優雅。(晚遇黎姿@小紅書)

黎姿進了室內。(晚遇黎姿@小紅書)

攝影師在看黎姿playback。(晚遇黎姿@小紅書)