TVB《東張》主持初移居加拿大波折不斷　誤會政府信係詐騙險犯法

前《東張西望》主持容羨媛（Fion）2024年9月正式離開效力16年的TVB，並宣布一家四口移居加拿大溫哥華。她曾在YouTube頻道分享影片，透露移民後經歷了3個月的黑暗期，一度哽咽表示有段時間老公並不在加拿大，自己需要獨力照顧一對仔女，但不時回到香港與家人朋友聚會。容羨媛順利成章成了加拿大KOL，時常拍片分享加拿大生活，近日她收到加拿大人口普查信件，竟以為是詐騙。

容羨媛加入TVB十六年，訪問過無數巨星。（IG：@fiyung）

容羨媛加入TVB十六年，訪問過無數巨星。（IG：@fiyung）

容羨媛同張學友。（IG：@fiyung）

容羨媛收加拿大人口普查信件誤會詐騙

容羨媛在Instagram（IG）上載貼文，她收到了加拿大人口普查信件，並在IG分享照片。容羨媛除了提醒大家要盡快填好交回外，更指當初一收到以為是詐騙，經查證後才發現是真，險些不慎誤墮法網，她說：「當我收到嘅時候，有少少懷疑係scam，又有少少猶豫點解要填咁多個人資料？！Fact check咗之後先知道，拒絕填寫屬於違法行為！大概用15分鐘如實作答就得㗎喇！你填咗未啊？」

網民大讚容羨媛fit爆。（IG/ @fiyung）

容羨媛生活波折不斷

容羨媛移居加拿大後不時分享生活。她在當地主力經營社交平台及YouTube頻道，卻在生日當日IG突然被停用，她爆喊分享不幸，但最後成功拎返IG。之後她又透露，媽媽赴加拿大探望她，卻不幸急病入院，住院5日，埋單竟達近23萬港元，最後保險公司全數賠償，但索償過程中亦令容羨媛承受極大心理壓力。及後容羨媛回港，她原打算輕鬆與家人朋友聚會，可惜抵港第二日，奶奶不幸中風，忙於處理家中突發事件，但奶奶幸而大步檻過。

容羨媛收到加拿大人口普查信件，一開始以為是詐騙。（IG圖片）

容羨媛收到加拿大人口普查信件，一開始以為是詐騙。（IG圖片）

容羨媛和老公在悉尼Harbour Bridge高空慶生。（IG/ @fiyung）

容羨媛同仔女來一個下水禮。（IG/ @fiyung）

容羨媛的生日願望是大家身體健康。（IG/ @fiyung）

網民大讚容羨媛fit爆。（IG/ @fiyung）

網民大讚容羨媛fit爆。（IG/ @fiyung）