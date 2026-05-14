任賢齊遊黃山體驗清潔工辛酸　冒險探身欄外執垃圾獲讚：絕非做騷

現年59歲的任賢齊（小齊）出道36年，早年憑《心太軟》、《傷心太平洋》、《對面的女孩看過來》等經典歌，紅遍大中華地區；近年參與《臨時劫案》、《九龍城寨之圍城》等電影，演技亦大獲好評。這位被譽為娛樂圈清泉的零負評天王，雖然身家豐厚，但私下毫無明星架子。近日，小齊到訪內地風景區黃山，更親自落場體驗清潔工人的辛酸，在險峻山路沿途清理垃圾，以身作則宣傳愛護環境，舉動獲網民激讚。

任賢齊入行多年，人氣不減。（IG@richiejen623）

任賢齊現在正於內地舉行巡迴演唱會，除了開騷外，任賢齊也會趁機感受當地地道文化，十分貼地。（IG@richiejen623）

小齊近日到訪內地風景區黃山，並親自落場體驗清潔工人的辛酸，在險峻山路沿途清理垃圾，以身作則宣傳愛護環境。（小紅書截圖）

冒險探身欄外執膠袋

從影片可見，小齊當日身穿綠色短袖上衣、運動長褲及白波鞋，一手拎著長夾及大黑膠袋，另一手則抓著護欄繩索，沿著陡峭石階拾級而上。期間小齊不辭勞苦地反覆彎腰，細心地在石縫間搜尋，任何大小垃圾均一一清理；即使短袖上衣已被汗水徹底浸透，他仍毫不停歇，甚至連氣都不喘一口，除了完全沒有明星架子外，更展現出極佳的體魄。

小齊身體力行執拾垃圾。（小紅書截圖）

小齊上山連氣都不喘一口，展現出極佳的體魄。（小紅書截圖）

由於環境險峻，鏡頭後的工作人員沿途不時叮囑小齊小心安全。不過，當小齊見到有膠袋卡在圍欄外的樹叢時，竟然不顧危險，手抓護欄繩索將身體伸出欄外，務求將垃圾撿回。他對著鏡頭感嘆：「還飛出去，我們的環衛工人冒多大的危險！舉手之勞做環保，青山綠水才能依舊。」

小齊見到有膠袋卡在圍欄外的樹叢時，不顧危險，手抓護欄繩索將身體伸出欄外。（小紅書截圖）

親身體驗清潔工人的辛酸。（小紅書截圖）

小齊稱清潔工人平時這樣撿垃圾是非常危險。（小紅書截圖）

語重心長呼籲遊客：顧及工作人員感受

除了身體力行執垃圾，小齊亦非常關心遊客及員工安全。他在影片末段坐在「雷雨天氣，請勿逗留」的告示牌旁，向網民溫馨提示：「山上天氣變幻莫測，為了自身的安全，（看到預警）聽從工作人員的指示，儘快下山，小心安全！」

小齊全程無停手。（小紅書截圖）

小齊執垃圾執到上衣都濕透，證明一點都不hea。（小紅書截圖）

不少網民看到片段後紛紛留言讚好：「優質偶像任賢齊」、「全宇宙最好的任賢齊」、「齊哥，不枉我粉了你20年」；甚至有網民現身說法，力證小齊絕非「擺拍」做騷：「我敢擔保小齊哥絕對不是擺拍裝裝樣子的性格，他如果做這件事，他一定就是很認真的對待，我親身經歷過，他真的很嚴謹」。

傳身家逾5億買下「青島一條街」

小齊出道34年歌影視三棲發展，加上到世界各地開唱，有傳身家早已突破5億人民幣。有指小齊早在多個城市擁有房產，在巡演之餘會順道在當地睇樓，去到邊買到邊。1996年買下香港何文田豪宅區地皮賺2,100萬元，後來購買香港南區南匯商場3間辦公室，獲利也高達5,300萬港元，再陸續在上海、長沙等地買樓。

有傳任賢齊到不同地方巡唱會順道睇樓。（IG：@richiejen623）

有傳任賢齊到不同地方巡唱會順道睇樓。（IG：@richiejen623）

有傳任賢齊到不同地方巡唱會順道睇樓。（IG：@richiejen623）

任賢齊親回買起一條街傳聞。（IG：@richiejen623）

去年更傳出小齊在內地狠砸新台幣近億元，睇中山東青島新蓋的一條街樓房，一出手即買下一整條街的房產！有指他認為青島不僅是山東的最大城市，也是內地濱海度假旅遊及國際性港口城市，甚有發展潛力，即重金投資。對此，小齊透過相信音樂回應：「我也希望有能力買下青島一條街，沒有的事。」小齊亦在限時動態轉發傳聞截圖留言「救命」，笑對身家暴漲消息。然而，雖然身家數字純屬傳聞，但小齊多年來的正向人生態度始終無變，值得後輩學習。