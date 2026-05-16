洪卓立揭媽媽做眼角膜手術　控訴醫院愈做愈差：佢叫我媽咪去告佢

現年39歲的洪卓立（Ken）當年參加英皇新秀歌唱大賽奪得亞軍後入行，主打清新花美男路線，高大靚仔的他大受歡迎，更憑一首《彌敦道》爆紅，風頭一時無兩，但翌年他就因爆肺兼肺積水，被迫停工休息近兩年，更多次被網民誤傳死訊。近年洪卓立因暴脹達200磅而引來外界擔心其身體狀況，但早前他在《25+英皇群星演唱會》上與陳家樂及衛詩雅上演《彌敦道》劇場版，大獲好評！不過日前洪卓立就透露媽媽健康出現問題，做了兩次換眼角膜手術後更愈做愈差，令人擔憂！

洪卓立在《25+英皇群星演唱會》上與陳家樂及衛詩雅上演《彌敦道》劇場版，大獲好評！（IG@hungcl）

洪卓立於內地舉行《The Other Planet巡迴音樂會》，全場爆滿。（IG@hungcl）

內地開騷。（IG@hungcl）

不時分享日常生活。（IG@hungcl）

內地開騷。（IG@hungcl）

洪卓立父母健康告急 自揭患癲癇症須長期服藥

洪卓立趁着母親節在社交平台分享了一張兒時與媽媽的合照，相中的他從後攬實媽媽，畫面溫馨。不過洪卓立就透露近日父母的身體狀況變差，令他十分擔心：「最近看到母親大人，忽然覺得她消瘦了很多，原來她的胃部做完手術一直還未康復，經常沒有胃口。而且眼睛做完兩次換眼角膜手術後，有一隻眼睛只剩下6%的視力，然而爸爸的心臟也不太好。家人變老，身體變差，是每天也在偷偷發生的事。這陣子除了自己腦癇症未停藥，聲帶狀態不穩定，還要面對十幾年的老夥伴肥膏仔離開。一直專注在自己的事上，但我們忙着為生活奔波的同時，別忘記抽空停下來，回頭看看那愛你如初的父母，簡單一通電話、短短一個訊息，其實就能令他們心頭一暖。我最近找到先拍照後吃飯的意義，因為我會把吃的東西傳給母親大人看，再簡單跟她聊幾句，她就會很安心，大家不妨試一試？如果你有機會遇到小弟的母親大人，不用問候，更不需攙扶，只需悄悄保護，騰出一點空間讓她經過就好。祝天下母親大人，母親節快樂，身體健健康康。」

洪卓立趁着母親節在社交平台分享了一張兒時與媽媽的合照，相中的他從後攬實媽媽，畫面溫馨。（IG@hungcl）

去年10月洪卓立透露愛犬「肥膏」離世。（IG@hungcl）

難過。（IG@hungcl）

洪卓立透露腦癇症未停藥，聲帶狀態不穩定。（IG@hungcl）

擔心影響表現。（IG@hungcl）

洪卓立自言沒有容貌焦慮。（IG截圖）

洪卓立控訴醫院：越做越差

不少網民都留言為洪卓立打氣，當中有人好奇洪媽媽的身體狀況：「哪家😭怎麼會需要換兩次？還一隻只剩6%🥺🥺🥺以為換一次就可以痊癒❤️‍🩹」洪卓立就回覆：「手術是副院長做，但越做越差，他完全解釋不了做兩次的原因，唯有懇求林順潮院長幫忙，等了3小時，口頭承諾會親自給我媽免費做手術解決問題，但現在又推給另一醫生處理。🤷🏻‍♂️」有網民問道：「係咪佢嗰間希瑪醫院？收得勁貴。」洪卓立再回覆：「貴唔貴就睇值唔值，而副院長嘅態度加埋兩次手術，我就真係覺得好貴。佢直接叫我媽咪去告佢喎，但係明知道手術前簽咗同意書。」

洪卓立透露媽媽做了兩次換眼角膜手術，愈做愈差。（IG截圖）

聲音永久性勞損。（IG截圖）

長期食安眠藥而有依賴性，甚至出現神智不清的情況。（IG截圖）

洪卓立禍不單行被封「地獄黑仔王」

洪卓立當年在事業高峰期曾因病停工休息近兩年，甚至誤傳死訊，雖然其後他積極復工，但成績一般，2021年5月他在內地拍戲期間突然抽搐暈倒，更從高處墮下，昏迷超過十分鐘兼口吐白泡，情況令人非常擔心。其後洪卓立返港治療休養，但就一度「潛水」半年，令不少粉絲十分擔心，之後他在IG交代身體狀況，他透露一邊聲帶肌肉彎曲，要養聲休息。近年洪卓立飽受癲癇症困擾，亦因藥物副作用，導致肥腫難分，原定去年11月在麥花臣場館開騷，但因大埔宏福苑火災而決定延期，不過相隔三個多月，主辦單位Sunny Idea仍未為演出進行退款，更驚傳結業，連官網及IG都消失，不少網民都指洪卓立禍不單行，更封他為「地獄黑仔王」。

曾因病被迫停工休息近兩年。（IG@hungcl）

宣傳。（IG@hungcl）

依然靚仔！（IG@hungcl）

洪卓立於2021年5月底在內地拍戲時突然抽搐暈倒，從高處墮下昏迷超過十分鐘更口吐白泡，情況令人非常擔心。（英皇提供）

2023年11月洪卓立分手後首度公開露面，身形明顯暴脹，當時他透露增磅增肌體重達200磅，達到人生巔峰，令外界不禁擔心其身體狀況。（資料圖片）

洪卓立分手後身形暴脹幾個碼。（IG@hungcl）

身形比之前明顯清減不少！（IG@hungcl）