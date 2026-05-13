雨霖鈴劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《雨霖鈴》陸劇以《三俠五義》為藍本，改編自同名小説。有吳桐作為編劇，為劉洪源執導，由楊洋、章若楠、方逸倫領銜主演的一套以古裝武俠為題材的電視劇。陸劇男神楊洋憑《微微一笑很傾城》、《你是我的榮耀》早已登上陸劇頂流，今部劇親身上陣高難度武打戲，更拍檔越來越火紅的章若楠首演武俠劇女主角，實在等不及劇集開播！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧雨霖铃@Weibo

《雨霖鈴》電視劇情大綱

北宋仁宗年間，御前四品帶刀護衛展昭（楊洋 飾）武藝超卓、為人正直，他收到已故摯友交付的懸案證據，手中掌握著襄陽王密謀造反的關鍵線索，決定孤身去探尋真相，卻被黑白兩道共同襲殺，途中遇上了玲瓏山莊的大小姐霍玲瓏（章若楠飾）。霍玲瓏出身名門，卻不滿家中安排的婚約，而離家出走踏上江湖。

展昭身受重傷後，在一間客棧裡撞見霍玲瓏，展昭為了她的安全，將手握的襄陽王謀反罪證託付予她，隨即甘願被俘，擋下殺機。然而，帶著罪證逃竄的霍玲瓏，並不如驚慌失措的嬌弱千金，在陷入絕境之際，幸得江湖人稱「錦毛鼠」的白玉堂（方逸倫 飾）出手指點，更成功反殺來敵，救回了展昭。身懷絕技、武功了得的三人組成了「探案鐵三角」，歷經暗訪私鹽案、智取兵符圖等一次又一次的出生入死後，最終在襄陽王府密室找到了揭破襄陽王陰謀的謀逆盟書。

《雨霖鈴》播出時間｜最新追劇日曆

《雨霖鈴》電視劇幾時播?《雨霖鈴》一共有37集，由CCTV-8、Disney+、浙江衛視中國藍劇場、優酷播放。優酷會員首更3集，5月14日至17日每日更新2集，SVIP每日搶先看一集。

《雨霖鈴》演員人物關係圖

《雨霖鈴》演員

楊洋 飾 展昭

御前四品帶刀護衛、武藝超卓、為人正直、心懷俠義，手握襄陽王造反秘密而遭追殺

电视剧雨霖铃@Weibo

章若楠 飾 霍玲瓏

玲瓏山莊大小姐，智勇雙全，不滿婚約而離家出走，捲入江湖，精通機關術

电视剧雨霖铃@Weibo

方逸倫 飾 白玉堂

电视剧雨霖铃@Weibo

張予曦 飾 掌月使