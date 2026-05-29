雨霖鈴結局分集劇情｜最新更新時間+演員關係圖+角色簡介

《雨霖鈴》陸劇以《三俠五義》為藍本，改編自同名小説。有吳桐作為編劇，為劉洪源執導，由楊洋、章若楠、方逸倫領銜主演的一套以古裝武俠為題材的電視劇。陸劇男神楊洋憑《微微一笑很傾城》、《你是我的榮耀》早已登上陸劇頂流，今部劇親身上陣高難度武打戲，更拍檔越來越火紅的章若楠首演武俠劇女主角，實在等不及劇集開播！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧雨霖铃@Weibo

《雨霖鈴》電視劇情大綱

北宋仁宗年間，御前四品帶刀護衛展昭（楊洋 飾）武藝超卓、為人正直，他收到已故摯友交付的懸案證據，手中掌握著襄陽王密謀造反的關鍵線索，決定孤身去探尋真相，卻被黑白兩道共同襲殺，途中遇上了玲瓏山莊的大小姐霍玲瓏（章若楠飾）。霍玲瓏出身名門，卻不滿家中安排的婚約，而離家出走踏上江湖。

展昭身受重傷後，在一間客棧裡撞見霍玲瓏，展昭為了她的安全，將手握的襄陽王謀反罪證託付予她，隨即甘願被俘，擋下殺機。然而，帶著罪證逃竄的霍玲瓏，並不如驚慌失措的嬌弱千金，在陷入絕境之際，幸得江湖人稱「錦毛鼠」的白玉堂（方逸倫 飾）出手指點，更成功反殺來敵，救回了展昭。身懷絕技、武功了得的三人組成了「探案鐵三角」，歷經暗訪私鹽案、智取兵符圖等一次又一次的出生入死後，最終在襄陽王府密室找到了揭破襄陽王陰謀的謀逆盟書。

《雨霖鈴》分集劇情

《雨霖鈴》1-5集劇情

第1集：霍玲瓏女扮男裝隱於山北客棧，親歷唐門滅門升雲莊之變，並救下一名身分神祕的啞童。隨著升雲莊大當家與唐門殺手的糾纏，黑衣人詹日飛暗中出手擊殺穆修權，引發局勢混亂。與此同時，襄陽王親信邵繼祖帶領官差介入，實則暗中布局奪寶。霍玲瓏為避官差與詹日飛在地窖相遇，兩人雖互相猜忌，卻因啞童被擄而暫時結成脆弱同盟。

在營救途中，啞童陷入寒水宮掌日、掌月二使的毒害威脅。詹日飛與霍玲瓏分工協作，詹日飛在身負重傷的情況下力戰寒水宮高手，雖成功逼退強敵，卻也令局勢陷入更加險惡的泥淖。

第2集：霍玲瓏與重傷的詹日飛攜啞童躲入夜叉廟，詹日飛語破天驚，揭露啞童竟是寒水宮以劇毒滋養的活體秘寶「長弘璧」。霍玲瓏一度誤會詹日飛覬覦孩子鮮血而憤然離去，卻在長弘璧恢復說話能力並澄清真相後追悔莫及，折返營救。

此時，詹日飛在昏迷中憶起自己中毒乃是因護送亡友證物、遭黑妖狐智化與修羅教伏擊所致。正當升雲莊焦朝貴率眾圍攻霍玲瓏之際，長弘璧欲捨身餵血救人，詹日飛卻展現俠骨心腸，拒絕吸血並強撐病體擲出長槍助陣。霍玲瓏接槍破陣擊退強敵，三人正式達成生死共識。與此同時，修羅教主莫道與雲影派燕子輕已封鎖水路，意圖在邵繼祖之前攔截這顆行走的人間藥庫。

第3集：萇弘壁為救重傷的詹日飛與霍玲瓏，不惜以自刎威脅寒水姥姥，甘願重回寒水宮為囚。臨別前，他與霍玲瓏許下重逢之約，一段活體秘寶的逃亡暫告一段落。隨後，詹日飛揭開蘇易州預言導致霸王莊滅門的慘劇真相，並推測寒水宮風波背後仍有智化的黑影。

兩人在北上途中遭遇官兵圍捕，詹日飛的身分終告曝光——他正是身懷朝廷密信、被四處通緝的南俠展昭。面對「飛叉太保」鐘雄的攔截，展昭強撐劇毒發作的病體，以絕技「鶴沖天」折服強敵，並挾持鐘雄奔赴京城。然而，渡口處修羅教眾竟以無辜百姓為質，試圖做最後的阻截。身陷重圍、功力幾近枯竭的展昭，再次為了公義拔劍而起。

第4集：展昭在渡口力戰修羅教，莫道殘殺同僚自保，終被垂死的燕子輕反殺，惡徒雙雙殞命。力竭的展昭被鐘雄帶走，而邵繼祖驚覺展昭同伴竟是未婚妻霍玲瓏，憤而欲殺展昭，卻被鐘雄攔下。隨後，邵繼祖在西樵渡口攔截霍玲瓏，企圖以婚約謀奪「玲瓏眼」，危難之際，白衣俠客白玉堂颯爽登場，化名丁兆蕙將邵繼祖生擒。

面對官府與黑妖狐智化的聯手壓迫，白玉堂施展調虎離山奇計，趁敵方營救邵繼祖之時，直搗黃龍救出展昭。鐘雄不敵白玉堂，只能眼睜睜看著三人乘車離去。車內，白玉堂點穴保住展昭最後一絲生機，霍玲瓏的情深義重溢於言表。

第5集：白玉堂為救展昭，不惜劫持金家幼子逼其使出秘藥「奈何引」，終將展昭從鬼門關救回，亦揭開白玉堂幼年求醫遭拒的辛酸往事。霍玲瓏則先行赴京傳信。展昭痊癒後，兩人聯手擊退唐門突襲，白玉堂點破密信關乎大宋朝廷根基與襄州官場黑幕，對展昭的重情重義深感佩服。

然而，小童明柱兒帶來的消息令局勢再起波瀾。白玉堂此前為逼展昭現身，竟大鬧開封府並盜走官印，白玉堂取得神祕字條後暫時離去，行蹤成謎。展昭感念其救命之恩，同時深知官印事大，遂帶著明柱兒趕赴陷空島，意欲與這位亦敵亦友的錦毛鼠解決官印紛爭。另一邊，邵繼祖領受新任務並得神祕「司命」贈劍，暗中布局應對變數。

《雨霖鈴》6-10集劇情

第6集：展昭攜明柱兒抵達松江丁府，意欲查明官印風波，卻意外撕開了丁家血海深舟的黑幕。展昭憑縝密心思拆穿了丁兆蕙假扮長兄丁兆蘭的無奈偽裝，並在地窖中發現了被上清派掌門景逸鳴玷污並滅口的丫鬟小云之屍身。

一年前丁父遭湛盧劍刺殺身亡，隨後景逸鳴道貌岸然護送靈柩，卻暗中施暴小云並偽造其自盡。大姐丁月華憤而復仇卻反遭景逸鳴陷害，誤傷大哥後憤而出走。而丁兆蘭體內的絕技「鶴衝天」更被其生生破解，經脈全斷、昏迷至今。展昭痛心之餘推斷景逸鳴即是弒師真兇，且與黑妖狐智化勾結，意在將丁家趕盡殺絕。為了護住湛盧劍與家族根基，兆蕙只能忍辱負重。

第7集：智化易容成白玉堂在陷空島投毒設陷，企圖圍殺展昭。關鍵時刻，真白玉堂現身指點展昭破除火雷死局，並與展昭、蔣平默契上演「假內鬥」，成功反制智化、奪回盧方等人的解藥。深夜交心，展昭盛讚白玉堂守信重義的俠士風骨，白玉堂亦感佩展昭為人，答應赴京歸還官印。

陸路進京途中，眾人自隱晦童謠中驚覺朝堂驚天異動。此時汴京內，惠王趙濯清向憂心展昭安危的霍玲瓏透露，展昭因密信已再次遭朝廷通緝。果不其然，展昭一行剛至城門，便遭大理寺卿程皓率兵強行截殺，意圖在開封府介入前奪信滅口。千鈞一髮之際，趙濯清及時現身，以親迎白玉堂為由強行破局，將眾人帶回府中暫避。

第8集：展昭在審訊中遭大理寺卿程皓以榷場押發官之死、通敵西夏等偽證強行構陷。展昭不畏酷刑，奮力擲棍擊碎「明鏡高懸」匾額以示抗議，隨後被押入死牢。深夜，修羅教五毒奉司命之命潛入大牢刺殺展昭，意圖坐實其越獄拒捕之罪；霍玲瓏孤身劫牢遇險。千鈞一髮之際，白玉堂與趙濯清冒險夜闖宮禁求得御賜令牌，於寺外及時喝退程皓伏兵，驚險救下展昭與霍玲瓏。

雨過天晴，趙濯清於郊外涼亭傳達官家密旨。展昭憑藉線索，斷定操控襄州黑白兩道、私通西夏企圖顛覆大宋者，正是襄陽王。官家遂命展昭以秘密欽差之身重返襄州，尋隙破局。與此同時，襄陽王正以「山鬼家族」寶劍拉攏邵繼祖，並感嘆低估了展昭的實力。

第9集：展昭、白玉堂與霍玲瓏於宜城縣截獲書生范仲禹，得知其妹玉蓮因籌措學費失蹤，當年劉洪義正是因暗查此案而慘遭滅口。三人順藤摸瓜查向襄陽「如箴繡坊」與「鳳來閣」，白玉堂巧施妙計，不僅救下年長色衰的秋蟬，更以奇藥制伏色賊花衝，逼其吐露鳳來閣地下藏有販賣人口的奢華銷金窟「中肖院」。

與此同時，潛伏在繡坊的邵繼祖自司命處獲悉，展昭「越獄」實為官家故縱猛虎、暗中授意趙濯清拖延追捕的密謀。司命嚴厲警告邵繼祖管束未婚妻霍玲瓏，以免觸怒襄陽王。為了潛入法網之外的「中肖院」徹查真相，白玉堂潛出盜取邵繼祖的通行令牌，展昭則在霍玲瓏的易容相助下，化身江湖智囊「小諸葛沈仲元」混入敵營。

第10集：白玉堂於酒肆藉編排展昭、諂媚迎合以騙取邵繼祖的通行令牌，不料邵繼祖竟是偽裝醉態「將計就計」，暗中聯合智化於中肖院佈下天羅地網。當夜，展昭易容成沈仲元與手持令牌的白玉堂在奢華罪惡的地下銷金窟會合。然而，智化早已用毒藥將真正的沈仲元煉製成毫無痛覺的呆滯傀儡，對白玉堂發起猝不及防的偷襲，導致白玉堂重傷被擒，懸吊於大堂半空。

密室內，展昭強忍迷香幻境殺出重圍，驚險擊傷智化。回到大堂，面對智化等人的圍攻，展昭為救白玉堂左臂中箭。危急關頭，寒水宮掌月使竟反水倒戈，接連暗中相助並替二人擋下致命暗箭，陣營局勢瞬間洗牌。與此同時，白玉堂救下的女子蕙帶透露，范仲禹之妹玉蓮正被神祕莫測的主人「河伯」親自扣押。

《雨霖鈴》11-15集劇情

第11集：白玉堂於酒肆藉編排展昭、諂媚迎合以騙取邵繼祖的通行令牌，不料邵繼祖竟是偽裝醉態「將計就計」，暗中聯合智化於中肖院佈下天羅地網。當夜，展昭易容成沈仲元與手持令牌的白玉堂在奢華罪惡的地下銷金窟會合。然而，智化早已用毒藥將真正的沈仲元煉製成毫無痛覺的呆滯傀儡，對白玉堂發起猝不及防的偷襲，導致白玉堂重傷被擒，懸吊於大堂半空。

密室內，展昭強忍迷香幻境殺出重圍，驚險擊傷智化。回到大堂，面對智化等人的圍攻，展昭為救白玉堂左臂中箭。危急關頭，寒水宮掌月使竟反水倒戈，接連暗中相助並替二人擋下致命暗箭，陣營局勢瞬間洗牌。與此同時，白玉堂救下的女子蕙帶透露，范仲禹之妹玉蓮正被神祕莫測的主人「河伯」親自扣押。

第12集：掌月使示警河伯欲斷線索，展昭三人縱馬趕回，怎料因花衝帶路，范仲禹與書吏已被景興澤一行殘忍滅口。白玉堂悲憤交加欲手刃花衝，遭展昭以律法及尋找玉蓮為由橫劍阻攔。白玉堂痛斥襄州黑白顛倒、律法淪為空文，大罵「遲來的公道不算正義」，隨後因重傷昏厥。

雨夜中，展昭獨闖宜城縣衙。貪婪縣令自知難逃一死，坦言中肖院主人「河伯」實為上清派掌門景逸鳴，其以黑賬冊鉗制襄州官場，劉洪義因徹查玉蓮案而受盡折磨慘死。面對縣令對「正義昭彰無非自欺欺人」的嘲諷，展昭強壓焚身怒火未下殺手，於隨後的重圍中冒雨連斬數名殺手。次日，展昭親手安葬范仲禹，看著黑如墨染的世道獨坐飲鴆，身心俱疲。

第13集：景逸鳴壽宴暗藏殺機，留丁兆蕙於府中嚴密監視。另一邊，白玉堂為奪義兄解藥，擊殺花衝並絕情刺傷阻攔的展昭。在范仲禹墓前，白玉堂痛斥朝廷虛偽、襄陽王橫行，直言展昭「廟堂不容、江湖不納」的悲劇宿命，邀其同做私刑罰惡的「夜叉」。展昭斷然拒絕，雙雄理念相悖，徹底分道揚鑣。

展昭深受心魔與「夜摩天」奇毒折磨，幸得霍玲瓏徹夜陪伴，重拾心境，鎖定以「河伯秘賬」與地宮女子為破局支點。隨後，展昭得寒水宮掌月使密報，得知中肖院今晚重開，遂與執意同行的霍玲瓏共赴龍潭。此時，白玉堂為救義兄被迫吞毒受制於智化，領命前去刺殺宜城縣令。智化此舉，竟意在揭開十五年前潭溪鎮大案與白玉堂的身世謎團。

第14集：展昭戴傀儡面具潛入中肖院核心地宮，目睹雲影派焦朝貴遭景逸鳴（河伯）以「夜摩天」奇毒強行控制。展昭驚覺此毒融入心脈、以毒控人，正是白玉堂受制於人的根源。展昭憤而出手，血戰中於陳列室發現丁家神兵「湛盧劍」，證實景逸鳴即是弒丁父真兇。關鍵時刻，丁兆蕙接應展昭驚險脫身，並透露景府內幕：范仲禹之妹玉蓮正被囚禁，且景夫人似有反水之心。

三人合流，展昭懇請霍玲瓏說服唐門純良少主唐天浩，逼其立誓三日內配製出夜摩天解藥。得知白玉堂反水皆因義兄求藥，展昭心中誤會冰釋，戲言日後「買條魚堵他的嘴」。隨後，展昭秘密約見寒水宮掌月使，欲聯絡寒水姥姥營救被販女子；而智化與景逸鳴則密謀在即將到來的壽宴上將展昭與丁兆蕙一網打盡。後半夜，展昭回房痛苦運功壓制毒發，此時，白玉堂突發縱馬而至。

第15集：展昭與白玉堂於斷崖上演「反目刺胸」的雙簧妙計，成功瞞過智化與景逸鳴。白玉堂暗中探得展昭憑神功壓制夜摩天奇毒，心生佩服。此時，霍玲瓏出發返回唐門取唐天浩加急配製的解藥，臨行前贈玉環予展昭互表心意。

景逸鳴壽宴當日，展昭喬裝潛入。關鍵時刻，景夫人決然反水暗中引路，助展昭成功自密室救出核心證人范玉蓮。地宮內，智化欲設伏反遭白玉堂手持奪來的鈴鐺反將一軍，驅使傀儡死士圍攻。撤退中，景興澤因出言挑釁，被惱羞成怒的智化推入鋼刺陷阱當場斃命。展昭與白玉堂會合後，驚覺一直暗中相助的寒水宮掌月使竟是失蹤的丁家長女丁月華！丁月華吐露隱姓埋名的徹骨難處，誓要手刃弒父真兇景逸鳴。

《雨霖鈴》16-20集劇情

第16集：丁兆蕙重返景府面臨死局，景逸鳴公然展示遺失的湛盧劍，承認當年因覬覦「鶴衝天」心法而殘殺丁父。丁兆蕙悲憤血戰，雖重傷被囚，卻也拼死刺傷景逸鳴經脈要穴。與此同時，展昭與白玉堂施展聲東擊西之計，以明柱兒假扮玉蓮吸引干擾搜捕，助趙知兒成功護送真玉蓮出城，隨後三人驚險突圍。

亂葬崗上，智化奉命欲活埋中肖院女子，不料卻遭邵繼祖帶領唐門殺手圍剿，驚覺自己已成政治棄子。危急關頭，已說服寒水姥姥反水的丁月華（掌月使）與展昭、白玉堂並肩迎敵。戰火綿延間，白玉堂生擒欲逃的智化，霍玲瓏亦攜解藥及時策馬趕到，拉弓射穿企圖暗算展昭的邵繼祖。最終，光化軍奉趙濯清密令大軍壓境，邵繼祖狼狽潰逃，中肖院受害女子悉數獲救。

第17集：霍玲瓏認出掌月使即是丁家小妹丁月華，此時丁月華為踐諾暗中放走長弘壁，深陷遭寒水宮清理門戶的險境。景府內，景逸鳴在被捕前縱火燒毀全部秘密賬冊，拒絕與展昭同流合污的誘惑。隨後，霍玲瓏救出經脈盡斷、危在旦夕的丁兆蕙。展昭與霍玲瓏在火海灰燼中死磕，意外啟動機關拾獲關鍵碎片，拼湊揭露了襄陽王麾下四大核心心腹——「河伯、司命、東君、山鬼」的驚天密網。

審訊陷入僵局之際，展昭一語挑破景逸鳴僅將智化視為棄子的殘酷真相。智化醍醐灌頂，萬念俱灰下將河伯罪行全盤托出。最終，死牢之內，展昭與智化接連誅心對峙，智化更親口吐露自己害死景興澤並告密的真相。大業盡毀、痛失獨子的景逸鳴在重重背叛中徹底崩潰，萬念俱灰。

第17集：霍玲瓏認出掌月使即是丁家小妹丁月華，此時丁月華為踐諾暗中放走長弘壁，深陷遭寒水宮清理門戶的險境。景府內，景逸鳴在被捕前縱火燒毀全部秘密賬冊，拒絕與展昭同流合污的誘惑。隨後，霍玲瓏救出經脈盡斷、危在旦夕的丁兆蕙。展昭與霍玲瓏在火海灰燼中死磕，意外啟動機關拾獲關鍵碎片，拼湊揭露了襄陽王麾下四大核心心腹——「河伯、司命、東君、山鬼」的驚天密網。

審訊陷入僵局之際，展昭一語挑破景逸鳴僅將智化視為棄子的殘酷真相。智化醍醐灌頂，萬念俱灰下將河伯罪行全盤托出。最終，死牢之內，展昭與智化接連誅心對峙，智化更親口吐露自己害死景興澤並告密的真相。大業盡毀、痛失獨子的景逸鳴在重重背叛中徹底崩潰，萬念俱灰。

第18集：景逸鳴在大軍壓境前火燒地宮，將關鍵賬冊銷毀殆盡。展昭與白玉堂趕到時現場已成焦土，景逸鳴自恃無證，妄圖以加官進爵利誘展昭，遭其嚴詞拒絕。另一邊廂，霍玲瓏救出經脈盡斷、性命垂危的丁兆蕙，並認出掌月使正是丁家小妹丁月華；丁月華因私自放走萇弘壁，陷入無法向寒水宮復命的絕境。

面對線索中斷的困局，展昭獨自折返密室，意外啟動隱密機關尋獲關鍵碎片。經拼湊後，竟揭開了襄陽王麾下四大心腹「河伯、司命、東君、山鬼」的驚天密網，斷定中肖院背後另有高人操控。隨後，白玉堂突發幻覺險殺智化，幸被展昭及時攔下。展昭一針見血地挑破景逸鳴冷酷自私的面目，直指智化僅是用完即棄的死士，成功擊碎其心理防線，令其全盤吐露黑幕。

第19集：為解開「夜摩天」劇毒，白玉堂引展昭與霍玲瓏重返槐花巷舊宅，憶及兄長金雪文與秋蟬廝混卻在素問大會前被誣殺人，因金家拒交奈何引病死獄中，而現任家主金震平藉疫情奪權。唐天浩指此毒需沐顏花粉，與禁藥七日醉夢同源，並點破白玉堂體質乃神醫金家流傳的藥師血。展昭斷定司命、唐門與金家皆涉案。

獵場內反派內訌，襄陽王調轉箭鋒警告邵繼祖，司命強令唐門掌門唐驥守密並冷血拒救其弟子。宜城知縣死咬金雪文在潭溪鎮浪蕩，白玉堂負氣藉酒澆愁。展昭冷面擲出名冊，暗指當年黑手不只河伯一人。中肖院案了且智化落網，丁月華獲赦，展昭祭拜劉洪義後決意與願隨左右的霍玲瓏查到底。最終白玉堂因幻覺怒吼，隨後瞥見舊僕向才，遂約金震平於翠溪林見面。

第20集：為查明昔日冤案並奪取夜摩天解藥，展昭與霍玲瓏、白玉堂重臨槐花巷命案舊址，敏銳洞悉當年罪證的重重破綻；與此同時，明柱兒與趙知兒暗中搜集線索，卻遭金家三代老僕許安捆綁辱罵。這場風波全因白玉堂冒用亡兄金雪文之名投考素問大會，並在人群中高調為舊案叫屈。白玉堂更向五叔公揭發金震平勾結唐門、動用奈何引之惡行，令金震平受罰長跪。

此時，執迷不悟的金震平在藏書閣將藥方付之一炬。幸得展昭與霍玲瓏竭力勸說張氏，終獲其交出解毒秘方。心有不甘的金震平隨後將白玉堂誘至密林，企圖藉唐門之手滅口，幸被及時趕到的展昭奮力攔阻。此外，霍玲瓏曾於旅途中偶遇升雲莊焦夫人，得知其夫招惹殺身之禍而婉拒留宿。

《雨霖鈴》21-25集劇情

第21集：展昭在邵繼祖的鴻門宴上，揭破金雪文案的死者正是霍玲瓏的姑姑，並獲焦夫人證實。此時白玉堂方從張氏口中得悉兄長昔日已簽認罪書，家族為保護他才隱瞞真相。白玉堂向霍玲瓏負荊請罪，險遭其兄霍風刺殺，幸被展昭救走。白玉堂曾透露老僕向才因幫忙翻案溺斃而令他畏水；而金震平因失落解藥怒審張氏，司命亦密令向唐天浩興師問罪。

展昭懷疑冤案背後另有黑手，遂與明柱兒、趙知兒查訪縣衙。在司命的刻意指點下，主簿供出資深衙役姚玉山與王興。豈料左耳生痣的王興已被擰斷脖子滅口、偽裝墜崖，姚玉山則於結案後暴得巨款。展昭斷定內情極深，當即修書懇請開封府包拯徹查任免錄，全力追查當年襄陽縣令的下落。

第22集：展昭堅信金雪文案藏有隱情，在郊外溪邊逼迫消沉的白玉堂直面心魔。白玉堂最終躍入深水克服恐懼，重拾追查決心。與此同時，霍玲瓏察覺父兄為維護家族名聲而隱瞞姑母死因，毅然折返與展昭聯手。當夜，縣衙庫房突發大火，幸得白玉堂及時搶出卷宗。眾人連夜閱卷，驚覺認罪書上的字跡與金雪文平日筆跡截然不同，顯系他人代筆。

對比口供，管家許安與焦夫人當年指證金雪文，金雪文則辯稱當晚在飛花坳撞破唐門唐驥與婦人幽會。結合獵戶證實當年確有男女在此幽會的線索，白玉堂斷定唐驥在公堂撒謊是為了隱瞞私情。三人隨即鎖定，尋得該名神秘白衣女子將是破解冤案的關鍵。

第23集：

白玉堂尋獲兄長遺留的「朝夕繭」藥方，與展昭推斷昔日瘟疫實為「七日醉夢」之毒，金雪文因窺破此陰謀而招致殺身之禍。霍玲瓏在查探中驚悉線索，證實金府張氏正是當年與唐門唐驥幽會的白衣女子。三人尾隨張氏至飛花坳秘洞，白玉堂卻不慎吸入毒煙引發幻覺，錯將展昭當成仇人狂攻。幸而他及時清醒，與展昭合力破壁引水，化解了唐驥的火箭火攻。

此時，霍玲瓏在摩雲寺遭焦思遠及意圖強擄她的邵繼祖圍攻，幸得展昭及時趕回救下。最終，張氏面對鐵證，承認與唐驥因門第懸殊而苦戀的私情。自知虧欠金雪文兄弟的她，甘願以死謝罪，唯求二人保守秘密。而藏於幕後的司命則唆擺邵繼祖對霍玲瓏採取狠辣手段，危機並未平息。

第24集：霍玲瓏查明當年乃焦朝貴為奪「玲瓏眼」重創其姑母，並逼焦夫人嫁禍金雪文，展昭亦據此推斷真兇實為能接觸匕首的內賊。然而，張氏為保子女名譽拒絕作證並服毒自盡。隨後，唐驥於靈堂企圖擊殺金震平報仇，雖被金震平施計縱放以防洩密，但逃回唐門後仍遭邵繼祖奉司命之命刺殺身亡，由唐天浩被迫接任掌門。

此時，包拯查明昔日知縣正是現任知州駱聞傑，且瘟疫絕非朝廷授意，展昭決意逼其公開重審冤案。金震平妄圖以家族醜聞要挾五叔公阻撓翻案，豈料趙知兒及時手持王府令牌，宣佈王爺趙濯清將親臨素問大會。在全鎮百姓與王爺的親自見證下，展昭與白玉堂誓要揭穿黑幕，洗雪十五年沉冤。

第25集：趙知兒藉王爺名義施壓，令五叔公不敢阻撓白玉堂參賽。大會前夕，白玉堂隻身冒雨攀上鷹嘴岩，終尋獲能證亡兄清白的「朝夕繭」，卻不幸遭鷹隼襲擊負傷。與此同時，展昭與霍玲瓏妥善安置證人崔田，並敏銳發現潛伏於姚家門前的神秘乞丐正是關鍵證人姚玉山。

大會當日，霍玲瓏鳴鐘強行開審舊案。群眾群情洶湧，加之喬裝在場的司命冷眼施壓，知州駱聞傑被迫重審。展昭與霍玲瓏配合無間，先駁倒管家許安的偽證，再由崔田證實金雪文當晚的不在場證明。隨後，負傷趕到的白玉堂呈上朝夕繭，其臂上鷹爪傷痕完美契合當年卷宗，力證亡兄深山採藥的實情。最終，焦夫人當堂承認當年遭脅迫作假口供，展昭更傳喚姚玉山親自對質，當眾揭穿駱聞傑蓄意製造冤獄的驚天黑幕。

《雨霖鈴》26-30集劇情

第26集：姚玉山登堂指證知州駱聞傑收賄毀卷、掩蓋金雪文救疫良方的惡行，並出示殘卷鐵證，揭穿其欲將罪行推諉給書吏邱翰（即司命）的陰謀。司命在邵繼祖掩護下逃遁，展昭與霍玲瓏潛入其府邸搜出要挾官員的秘密私錄，惠王趙濯清則查封府衙，並由霍玲瓏起獲中肖院案的下半部帳冊。

另一邊廂，金震平要挾唐天浩滅口遭拒，老僕許安為護主竟暴起一刀刺穿白玉堂心脈。金震平眼見白玉堂垂死，瘋狂吐露十五年前真相：他因嫉妒金雪文，撞破張氏私情獲得毒理，為在素問大會奪魁而殘殺玲瓏姑姑並嫁禍金雪文。隨後司命雖以假死誘騙金雪文寫認罪書，但金雪文落款時反悔，最終慘死獄中。至此，十五年沉冤徹底昭雪。

第27集：

白玉堂藉封穴佯死，成功誘使金震平親口承認活掐金雪文的惡行。五叔公目睹後雖承諾嚴懲，隨後卻為維護金家聲譽私放金震平，並試圖以解藥要挾眾人罷手。此時展昭深中夜摩天與舊毒，動用真氣便命不久矣。與此同時，官員程皓因名列司命的秘密帳冊，極力勸阻惠王趙濯清上呈罪證，以免醜聞動盪朝廷。白玉堂與霍玲瓏眼見公道難尋，為了保住展昭性命，一度意圖向金家妥協。

展昭不甘正義受屈，毅然將金震平擄至夜叉廟執行私刑將其擊殺。金震平死訊傳開後，五叔公惱羞成怒揚言絕不交出解藥，眾人萬分憂心展昭的下落。關鍵時刻，霍天行突然現身欲帶霍玲瓏返回山莊，並透露其姑奶奶曾遠嫁苗疆、結識百花道之人，或許存有解開展昭體內雙重劇毒的妙方，為絕境中的眾人帶來新轉機。

第28集：展昭隻身入京面聖，憑孤勇說服龍顏大怒的宋仁宗先救蒼生，為百姓爭回公道。他其實並未私刑處決金震平，而是將其依法懲辦以昭天下，令白玉堂徹底放下亡兄心結；白玉堂亦偕唐天浩尋得絕學針法為展昭續命。另一邊廂，霍玲瓏遭父囚禁強嫁邵繼祖，幸得兄長霍風冒死相助逃脫，並獲焦夫人贈予暗藏神秘符印的銅盒。

劫後餘生的唐天浩重拾信心，立志帶領唐門重回正道。此時，趙濯清臨行前透露重要線索，指「司命」已將官員名單獻予襄陽王並匿藏於萬山縣。展昭等人拆解銅盒符印後，斷定萬山縣為下一站破局關鍵，隨即啟程追擊。然而，襄陽王已調遣麾下核心心腹「山鬼」與「東君」於當地設下險惡殺局，意圖徹底將展昭一行人斬草除根。

第29集：展昭一行抵達萬山縣，與同窗知縣胡嘯塵重逢，並藉老漢朱明淵調查林家滅門案。眾人於邱翰舊宅遭面目全毀的羅長水襲擊，扯出十年前錦娘慘案。當年的權貴趙家買通羅長水頂罪並栽贓展昭，令展昭對官府絕望，化身俠盜「夜叉」私刑懲惡。他本欲刺殺元兇趙悅安，卻發現其離奇遇害，因誤會是蒙面的胡嘯塵所為，導致三名摯友斷交十年。

展昭向眾人坦承自己正是「夜叉」，當年曾挑斷羅長水手腳筋。豈料在隨後的追捕中，羅長水竟被朱明淵用簪子當場刺死。展昭心生疑竇，隨即發現羅長水臨死前企圖行刺的富商，竟是錦娘唯一的親人鐘壽。這場突如其來的滅口與昔日恩怨交織，令萬山縣的局勢愈發撲朔迷離。

《雨霖鈴》播出更新時間｜最新追劇日曆

《雨霖鈴》電視劇幾時播?《雨霖鈴》一共有37集，由CCTV-8、Disney+、浙江衛視中國藍劇場、優酷播放。優酷會員首更3集，5月19日至24日每日更新2集，SVIP每日搶先看一集。

《雨霖鈴》演員人物關係圖

《雨霖鈴》演員

楊洋 飾 展昭

御前四品帶刀護衛、武藝超卓、為人正直、心懷俠義，手握襄陽王造反秘密而遭追殺

电视剧雨霖铃@Weibo

章若楠 飾 霍玲瓏

玲瓏山莊大小姐，智勇雙全，不滿婚約而離家出走，捲入江湖，精通機關術

电视剧雨霖铃@Weibo

方逸倫 飾 白玉堂

电视剧雨霖铃@Weibo

張予曦 飾 掌月使