吳家樂轉述李泳豪已悉心照料李家鼎　鄧兆尊公開叫李泳漢搵工

隨著藝人李家鼎前妻施明離世，李家的「家庭糾紛」備受關注，李泳漢及李泳豪之間的兄弟反目一度成為大眾焦點。而李家鼎更一度暴瘦至120磅，變成紙板人，令大家不禁對他的健康問題深感擔憂，日前吳家樂在YouTube頻道節目《娛樂好好玩》中交代李家鼎的近況，而鄧兆尊更罕有評論李泳漢。

日前吳家樂在YouTube頻道節目《娛樂好好玩》中交代李家鼎的近況，而鄧兆尊更罕有評論李泳漢。(《娛樂好好玩》截圖)

李家鼎出席施明喪禮時瘦成紙板人

李家鼎被李泳漢夫婦當作「人肉ATM」，榨乾李家鼎戶口的錢，但施明離世後，李家鼎不甘淪為ATM，於是公開表示委托細仔李泳豪為他財產執行人。李家鼎出席施明喪禮時瘦成紙板人，當時的他受慢性腸胃炎及血氣不足困擾，再加上壓力問題，甚至因貧血而要入院輸血，情況令人擔憂。

李家鼎出席施明喪禮時更一度瘦成紙板人。(葉志明攝)

吳家樂轉述李泳豪夫婦已經悉心照料李家鼎

吳家樂則在節目中透露李泳豪夫婦已經悉心照料李家鼎的飲食，並指李家鼎已經逐漸回復康復，包括胃口及身體都已經好了很多：「李泳豪講咗一段說話畀我聽，我就同大家交代返，近排鼎爺嘅情況好返好多。好返好多嘅原因係話，佢開始肯食返啲嘢啦，佢鍾意食嘅嘢呢，就係鴨腿湯飯、燒味飯，但係呢鼎爺百厭唔肯食菜。所以豪仔太太煮啲菜要佢食，仲有煲返啲湯畀佢飲，呢一刻鼎爺係有返胃口，同埋肥返啲，塊面都有返啲肉。」

吳家樂轉述李泳豪夫婦已經悉心照料李家鼎。(《娛樂好好玩》截圖)

鄧兆尊更談及李家鼎三父子的糾紛，他在節目中表示因與施明較熟，所以知道她一向偏愛李泳漢，而李家鼎則較偏愛李泳豪。鄧兆尊在節目中公開向李泳漢喊話：「大仔應該搵工養家做好榜樣！」他更直言：「讀書少唔一定係做唔到嘢，畀心機嘅話，一樣可以做到嘢養到頭家，尤其仲有幾個小朋友，更加要做個好榜樣。」吳家樂亦附和地說：「幾多歲都可以唔做嘢，只係睇你願唔願意行出第一步，唔好講層樓，如果你肯良心發現，正正經經搵返份嘢做。」兩位罕有地公開向李泳漢喊話，說話之間毫不留情，同時亦見到他們語重心長，並不是單單只是批評事件。