東張西望｜「何太2.0」反撃陳伯同推拿師有染：認咗同佢有上床

TVB節目《東張西望》今日（12日）一集繼續講到陳伯表示自己的「老伴」是「何太2.0」，K女士在與陳伯同居八個月後得到10多萬金飾及20多萬現金後，立即與其斬纜。陳伯表示現在「身無分文」，想向提出取回10萬元的要求：「我真係好慘，雖然畀咗幾十萬佢，佢畀返十萬我，我都唔理㗎啦。」

陳伯表示現在「身無分文」，想向提出取回10萬元的要求。(節目截圖)

陳伯朋友都加入揭開K女士的惡行

而幫陳伯推拿的蔡女士都被拖下水，成為第三者，更指是導致二人分開的導火線。但蔡女士向東張主持林映輝指，K女士過於絕情，更直指她至少要還幾萬元給陳伯。除了蔡女士外，陳伯朋友謝先生都要加入揭開K女士的惡行，他表示自己一直有經濟上支持陳伯，亦點名批評K女士騙光陳伯的錢：「我覺得呢位女士呃晒佢所有嘅錢，真係非常之冇良心。」

陳伯朋友謝先生都要加入揭開K女士的惡行。(節目截圖)

K女士回應這件事

受盡千夫所指的K女士終於出現回應這件事，她坦言這段關係一開始已經可以用一個字來形容，就是「錯」。K女士憶述二人在一起的經過是因為「同病相憐」：「同佢瞓咗半年，我話嗱，同佢一齊生活喎。佢初初畀個仔打，趕咗出嚟，咁我有姊妹話可憐佢，就叫我幫佢搵臨時公屋。咁我同佢執屋，同佢做嘢咁，陪吓佢、幫吓佢咁，跟住我媽又啱啱死咗，咁就同病相憐啦。佢問我可唔可以做佢女朋友啊，咁咪同咗佢囉，同咗佢半年，我話依家同你不離不棄，陪咗你咁耐啦。我話我都要返去陪吓個仔嘅，我個仔未結婚，佢話梗係唔得，總之你一返去就以後唔好返嚟。」

受盡千夫所指的K女士終於出現回應這件事。(節目截圖)

陳伯要求K女士歸還十萬元

而陳伯認與K女士的問題要解決很簡單，只要還錢以後不拖不欠，陳伯要求她歸還十萬元。不過，K女士拒絕：「我同佢生活，畀我生活費，一齊用嗰啲囉。」她指那些都是陳伯給她的生活費，所以一毫子都不還。K女士更加爆出驚人秘密，蔡女士一直都是以手幫陳伯推拿，但K女士稱，陳伯曾承認曾與蔡女士多次上床：「認咗同佢有上床，認咗同佢有做過囉。」K女士對於「老公」一詞，更表示二人並未結婚，所以只是朋友。

陳伯認與K女士的問題要解決很簡單，只要還錢以後不拖不欠。(節目截圖)

蔡女士強烈否認自己是第三者

對於K女士「上床」的指控，陳伯與蔡女士立即斬釘截鐵表示「冇」！陳伯更指：「絕對唔會有，向天發誓，唔會做呢啲行為。」陳伯直指自己只是去做推拿，沒有任何雜念。為表清白，蔡女士馬上致電K女士，要求當面對質，但K女士沒有接聽，蔡女士強烈否認自己是第三者，更表示幫陳伯推拿的地方既是家又是工作場地，老公仔女都在場，所以不會發生這樣的事。陳伯強調一定向K女士追究到底：「我奉陪到底！」