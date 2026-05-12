大龍鳳｜張繼聰首當監製唔要古天樂蝕本　為避嫌冇請老婆演出

古天樂旗下的天下一公司，今日（12/5）公布進軍舞台劇界，開立「天下一幕」，頭炮就有張繼聰做監製，朱栢謙主演兼導演，廖子妤、何嘉莉、吳冰@小薯茄、黃梓僑、湯君慈主演的《大龍鳳》。該劇今次是第三度公演，而朱栢謙更曾經憑該劇奪得舞台劇劇帝，今次可謂載譽歸來。

「天下一幕」，頭炮就有張繼聰做監製，有吳冰@小薯茄（中）、黃梓僑（左二）、湯君慈（左一）及肥腸（徐浩昌）參與演出的《大龍鳳》。（陳順禎 攝）

入場已有驚喜 首當監製咩都關自己事

記者會後，首度擔任監製的張繼聰，聯同劇中一班新演員接受訪問，首次做監製的他任何事都親力親為，首先劇中大部分演員都是他親自邀請，又為令觀眾有全新的睇騷體驗，度了好幾樣有趣暖場活動。「開騷前現場會有藍調歌手藍調人玩Blues Music，而入場人士又會包一杯飲品，讓大家睇騷前可以聽下歌飲下嘢。」至於最貴的門票，仲有厚禮回贈。「不單坐最前，仲有特別的回禮禮物，又可以同劇中主角影相留念，好抵睇。」

阿聰自言做監製要管理的事情特別多︰「以前做演員出席記招，貼張貼紙講幾句就完，但做監製，你連台上Backdrop幾長，現場擺幾多張凳、call time幾點，呢啲全部我都要知，所以到自己去做番演員，你就更加會感恩要成就一件事，其實要有好多人幫手。」

首次做監製的張繼聰，自言任何事都親力親為，首先劇中大部分演員都是他親自邀請。（陳順禎 攝）

《大龍鳳》是天下一幕第一部舞台劇。（陳順禎 攝）

張繼聰坦言對票房忐忑 長遠計劃去到2028

對於票房反應，阿聰都坦言一日未開賣，都會有忐忑︰「希望一開賣，大家多多支持買晒啲飛我就開心喇。始終呢刻電影市道仲未暢旺，所以我都同老闆古生講，希望劇團可以給予年輕演員多啲演出機會去磨練，暫時已計劃到2028年。」而阿聰亦覺得，既然古生咁支持自己做這件事，最大的承諾就係唔好令對方蝕錢。「所以做監製最重要係計數，所有開支都要用得其所，呢個都係挑戰。」

問到為何冇找太太謝安琪演出？阿聰表示找朱栢謙做導演時，朱謙已建議自己做男主角，但都立即婉拒。「首先呢個角色之前做朱謙演到拎獎，最好當然由佢做番，再者我都唔想畀人覺得自己搞間公司出嚟，捧自己做男主角，所以我都需要避嫌，何況我老婆？唔排除將來會有機會，但都唔會係我第一個考慮。」而太太的最重要工作，就是令阿聰返到屋企時分心︰「每日返到去見佢好靚呀好靚呀，就令我暫時唔諗工作嘅嘢。」

古天樂支持張繼聰搞舞台劇公司，阿聰最大的承諾就是不要老闆蝕錢。（大會提供）

早前，張繼聰在農夫演唱會組成的「人夫集團」，原來都是天下一幕跟農作天下合作的舞台劇前奏。（資料圖片）

早前，張繼聰在農夫演唱會組成的「人夫集團」，原來都是天下一幕跟農作天下合作的舞台劇，而阿聰同樣擔任創作位置，所以都逼農夫完成紅館騷後，馬上開工度橋︰「嚟緊十月就係，所以過兩日都已經要開創作會，喺農夫演唱會出一出場時，大家反應都好好。嚟緊我哋仲會出歌，唱一啲歌頌太太的歌，讚美所有結婚人士都好聰明，所有成功人士都係已婚。」