大龍鳳｜朱栢謙視何嘉莉做女神　廖子妤飾演太太︰上次佢演我繼父

古天樂旗下的天下一公司，今日（12/5）公布進軍舞台劇界，開立「天下一幕」，頭炮就有張繼聰做監製，朱栢謙主演兼導演，廖子妤、何嘉莉、吳冰@小薯茄、黃梓僑、湯君慈主演的《大龍鳳》。該劇今次是第三度公演，而朱栢謙更曾經憑該劇奪得舞台劇劇帝，今次可謂載譽歸來。

朱栢謙在劇中會有何嘉莉及廖子妤兩位太太。（陳順禎 攝）

劇中朱栢謙會有兩位太太，分別由廖子妤飾演的現任，以及何嘉莉飾演的已故前妻。原來朱謙跟廖子妤好幾年前，已在港台節目《好好藝術》中合作過，而後來又在ViuTV劇集《十七年命運週期》中，扮演Fish的繼父，今次再遇便演老婆，Fish都笑言已習慣了︰「我都演過子華神媽媽（《飯戲攻心》），演戲就係有呢個有趣，好似過另一個人生咁。」而Fish亦期待今次演出，事緣她都好喜歡演喜劇。

未綵排先接受扭耳仔，要多多聽話。（陳順禎 攝）

至於在90年代，以歌手身份出道的何嘉莉，朱栢謙見面時也急急稱呼對方是當年的女神︰「你唔見我而家都有少少緊張？」又笑言正花心思，如何可以加插到何嘉莉當年唱的經典兒歌《BB保你大》，在今次舞台劇中唱出︰「呢啲係一己我私慾啦！」

今次是何嘉莉首次演舞台劇，收到邀請時十分高興，亦期待5月底將開始正式彩排。不過朱謙就提醒兩位要學習忍笑︰「因為我係有少少搞笑。」希望由綵排一直鍛鍊忍笑功夫，去到正式上演時亦大派用場。

廖子妤希望跟朱栢謙學幽默感。（陳順禎 攝）