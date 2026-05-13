徐榮為仔女夢想限自己每日只用100元　自爆身體響警號捱到病

現年51歲的「皇牌綠葉」徐榮，近日接受訪問時透露了自己為家庭奮鬥的心路歷程，以及身體健康亮起警號。徐榮作為一位盡責的好爸爸，為了養家和替一對子女的夢想，他限定自己每天僅使用100元。

徐榮近日訪問時透露了自己為家庭奮鬥的心路歷程。(ig@tsuiwing0807)

徐榮曾經營補習社 因疫情影響而結業

作為一家之主，徐榮一直為家庭的幸福全力以赴。深知演藝圈生態的變遷和收入的不穩定，他不斷尋求新的財源。早年他曾經營補習社，但因疫情影響蒙受六位數的損失，經過沉澱反思後，他再度振作並投資開設了一家名為「聲滾樂」的火鍋店。即便如此，他仍過著極其節儉的生活，每日開支不超過100元，除了車輛相關費用外，其餘收入全由太太管理，用於家庭支出及事業運營。他坦言自己不擅理財，全賴太太支持。

徐榮曾歷補習社結業，沉澱反思後再度振作。(ig@tsuiwing0807)

徐榮意識到健康的重要性

然而，在奮鬥過程中，身體健康卻響起警號。在一次身體檢查中，他被診斷出患有脂肪肝，指數高達301，遠遠高於正常水平。幸而，他的肝臟纖維化程度尚屬理想範圍，可以通過改變生活習慣加以逆轉。徐榮意識到健康的重要性，開始積極調整飲食，減少油膩及重口味食物，並努力早睡，以解決拍攝通宵劇集對身體造成的負擔。他坦言，雖然病情尚未到嚴重程度，無需服藥，但仍須靠自身努力改善健康。

徐榮意識到健康的重要性。(ig@tsuiwing0807)

徐榮努力皆因一對仔女

徐榮的努力也令一對仔女夢想的逐步實現。他的大兒子徐朗克服重重困難，完成在英國的足球訓練，如今已成為一名職業足球員，有了穩定收入，這讓徐榮鬆了一口氣。而小女兒徐心怡（包包）則選擇在香港的韓國偶像學院學習K-pop舞蹈，朝著加入女團的方向努力。子女能追逐到自己的夢想，是徐榮多年辛勤付出的最佳回報。