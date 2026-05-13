傳《愛回家》7月大結局　籌備全新處境劇接棒

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》自2017年開播以來，憑輕鬆幽默的劇情、豐富有趣的人物關係以及緊扣香港人日常生活為題，成為最受歡迎的處境劇之一。經過9年及已播出超過2800集後，《愛．回家》成為香港電視史上最長壽的處境劇，隨著時光流逝，劇集亦走向尾聲。據傳媒東網表示，TVB即將停拍《愛．回家》一劇，令觀眾與劇中演員不免心生唏噓，唯有希望在開拍新處境劇時再聚。

《愛．回家之開心速遞》即將畫上句號。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

TVB歷年來製作了不少的經典處境劇

TVB歷年來製作了不少的經典處境劇，而《愛．回家》是一部溫馨家庭喜劇，此劇馬上成為王牌劇集。自1980年代的《香港81》系列到1990年代的《卡拉屋企》、《開心華之里》和《真情》，TVB都成功塑造了無數深入民心的角色。這些作品透過反映市井百態和家庭瑣事，不僅拉近了觀眾與電視劇之間的距離，也成為許多港人茶餘飯後的共同記憶。

1991年《卡拉屋企》是經典處境劇。（電視截圖）

TVB高層召集全體演員召開會議

儘管劇迷眾多，《愛．回家》的步伐最終還是走向了終章，有消息指出，TVB高層執行董事兼助理總經理曾勵珍及製作部助理總監文偉鴻近日召集全體演員召開會議，向大家通知公司打算停拍《愛．回家》，並透露該劇可能在今年7月正式結束。年來，台前幕後朝夕相對共度時光，早已建立起深厚感情，所以這一消息一出，劇組上上下下都感到捨不得。而停播的消息讓許多演員感到迷茫與不安，尤其考量到當前行業環境不景氣，《愛．回家》作為「鐵飯碗」支撐著不少工作人員，現在這一切即將成為過去，自然令人倍感惋惜，有消息指TVB打算打造另一全新處境劇接棒。

珍姐及文偉鴻向大家通知公司打算停拍《愛．回家》。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

《愛．回家》好多演員都「回唔到家」

《愛．回家》從最初預計只拍攝180集到如今的超過2800集，《愛．回家》的成功無疑是超出預期的。即便如此，這部作品似乎也已到了必須告別的時刻。隨著劇中「熊家」和「龍家」的核心演員接連離巢，觀眾熟悉的故事主軸難以延續。另外，新加入的演員陣容雖注入新元素，但吸引力不及前期角色，導致部分劇迷產生審美疲勞。不少觀眾亦對劇情逐漸走向荒謬、不現實甚至老套感到失望。原先那份溫暖、樸實且觸動人心的情感，再難在新舊角色更迭中保有原貌。因此讓該劇以光榮引退方式收官，為大家留下美好的回憶。

網民覺得現今的愛．回家》沒之前的好看。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

《愛．回家》高成本製作

其實《愛．回家》製作成本相當高，在當前經濟環境下，即便擁有穩定的廣告贊助，但相較於早期仍有明顯差距，加上演員人數龐大、多數效力已久而薪酬升高等因素，節目製作成本攀升成為不可忽視的事實。在靈魂人物如周嘉洛等人氣角色逐漸成熟、風頭略平，加上經濟考量之下，「寧見好就收，不令遺憾延燒」或許是更明智之舉。