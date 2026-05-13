蘇韻姿自爆被某公司走數　對方「唔熟唔食」損失5位數字

「愛回家熊心如」蘇韻姿是《愛．回家》中深入民心的角色，但她已經離巢作別的發展，所以「回家」無望。蘇韻姿從23歲起參與拍攝，直到29歲結束，坦言對角色「熊心如」十分投入，將自己的整個「二字頭」都奉獻給了《愛．回家》這個「家」。離巢後她多方領域發展，既參與音樂劇、拍攝HOY劇集《我愛九龍城》，並嘗試擔任KOL，但是最近她卻遇上了一次不愉快的經歷。

蘇韻姿將自己的整個「二字頭」都奉獻給了《愛．回家》。(ig@andreaso_)

蘇韻姿自己接Job出事

ViuTV「口罩小姐」陳雅雯早前在社交平台上發文透露被某公司「走數」，隨後蘇韻姿亦自爆被某公司「走數」。她表示與陳雅雯是同一公司：「我都係同一個Job畀佢哋走數……好失望同埋好無奈。」她坦言自己仍處於自行接工作的學習階段，但對於這次慘被拖欠酬勞的經歷感到非常不開心，更認為追討無望，唯有吸取教訓。

蘇韻姿自爆被某公司「走數」。(ig@andreaso_)

蘇韻姿以友情價接下工作 豈料最終自己還是招來五位數損失

蘇韻姿在接受傳媒東網訪問時透露，這次合作的對象是一位入行前已經認識的公關好友，因此她以友情價接下工作，豈料最終自己還是招來五位數損失。她揚言以後一定會更小心，更會先收錢再工作她希望這次經驗能提醒其他人不要重蹈覆轍，也再次強調履行合約、準時支付薪酬是天經地義的責任，並對自己所遭遇的情況深感無助與無奈。