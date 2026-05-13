香港探秘地圖｜丁子朗被踢爆於姻緣石取景時　偷偷地私下拜了三次

全新靈異輕喜劇《香港探秘地圖》由王偉仁監製、李昊、陳可兒編審加持，將由下周一（18日）起，逢星期一至五晚八點半翡翠台播映。主要演員有黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯、孔德賢、袁文傑、楊玉梅、關曜儁、黃子桐等人。

《香港探秘地圖》主要演員有黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯、孔德賢等人。(公關提供)

故事圍繞7大香港都市傳說為藍本

下周一首播的《香港探秘地圖》，故事圍繞7大香港都市傳說為藍本，包括大學校園傳說、片場靈異故事、華富邨UFO、結界之謎等。劇情講述為人極度科學頭腦、擅長邏輯思維的女主角畢鳴（龔嘉欣飾），透過深入探討及揭秘各式各樣的都市傳說，誓要揭開風水大師莊一臣（黎耀祥飾）神棍真面目！

《香港探秘地圖》故事圍繞7大香港都市傳說為藍本，包括大學校園傳說、片場靈異故事、華富邨UFO、結界之謎等。(公關提供)

黎耀祥：套戲令大家重新認識香港地標式景點

為了配合主題，劇中五大主角黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯及孔德賢，走訪了不少香港知名的靈異地點及風水勝地進行拍攝，當中包括姻緣石、華富邨以及新娘潭等。黎耀祥：「香港老一輩會知好多傳說嘅嘢，而新一輩對好多嘅地方、可能去過但未知道裏面有咩故事，咁我覺得呢個戲係可以畀大家重新認識到好多香港地標式嘅一啲景點。有啲故事好感人，好似表面係一個傳說或者一啲懸疑，但背後動機或背後人嗰種感情其實好豐富。」

劇中五大主角黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯及孔德賢，走訪了不少香港知名的靈異地點及風水勝地進行拍攝，當中包括姻緣石、華富邨以及新娘潭等。(公關提供)

農曆七月十四當日踏足墳場拍攝

最令人意外的，眾人在無意之間於農曆七月十四當日踏足墳場拍攝，龔嘉欣昨晚接受《東張西望》主持人梁麗翹訪問時，坦認是人生成就解鎖：「我記得有一件事，就係我哋拍墳場嗰日係農曆七月十四。」孔德賢：「呢個真係誇張。」龔嘉欣：「我哋初頭都冇為意原來嗰日係七月十四，呢度齊晒，全部人，齊齊去墳場。」孔德賢：「仲拍咗成晚添，我哋。」龔嘉欣：「由朝拍到晚全日，我覺得我哋過到呢關，冇嘢會過唔到。」

眾人在無意之間於農曆七月十四當日踏足墳場拍攝。(公關提供)

丁子朗被踢爆私下拜姻緣石

談到拍攝趣事，龔嘉欣踢爆丁子朗於姻緣石取景時，偷偷地私下拜了三次，似乎相當期待好姻緣。龔嘉欣：「我哋去姻緣石外景，佢拜咗三次。」孔德賢：「認真自己拜，偷偷地。」

龔嘉欣踢爆丁子朗於姻緣石取景時，偷偷地私下拜了三次。(公關提供)