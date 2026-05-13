李泳豪指李家鼎中圈套令錄音流出 李泳漢太太去年幫鼎爺換手機

早前藝人施明離世，李家鼎與兩名兒子李泳漢及李泳豪的家庭糾紛鬧到滿城風雨，從一開始單純的資產爭議，到現在的謾罵、互相指控，甚至牽涉到李泳漢老婆嚴佩鈺Conny，這場風波愈演愈烈，牽涉的人亦愈來愈多。李家鼎因淪為李泳漢夫婦的「人肉提款機」，結果忍不住公開錄音，自揭多年來被榨乾7位數身家。其後李泳漢反擊公開多段影片及錄音，指李泳豪及其太太軟禁李家鼎，不僅對爸爸態度極其惡劣，還處心積慮要整死自己，那就沒有人跟他爭家產。

李家內部矛盾愈演愈烈。（drift_greg@IG）

李泳豪指錄音流出與李泳漢太太嚴佩鈺有關

但隨著事件發展，李泳豪選擇站出來，他提供了完整版本的錄音，試圖還原真相，同時坦承自己在與爸爸溝通不順時語氣頗為嚴厲。他指出李泳漢此前公開的錄音片段經過剪輯，是刻意抹黑。

而為何李泳漢會有弟婦Agnes的錄音呢？李泳豪為此向傳媒解釋，指爸爸有機會誤中錄音圈套，去年六月李永漢太太嚴佩鈺主動接手協助處理爸爸的新手機問題。

李泳豪指錄音流出與嚴佩鈺有關。(資料圖片)

李泳漢太太曾幫鼎爺換手機

李泳豪指：「老豆用唔慣蘋果嘅system，用咗兩個月就搞到hang機，咁啱嗰日我同太太要開工，鼎爺又冇同我哋講，部新手機hang機，大嫂Conny知道後就主動講︰『老爺，我幫你整啦！』，跟住就攞咗部機走，到而家都冇攞返部機返嚟。」這或許成為錄音流出的重要契機，李泳豪更指控她與李泳漢經常利用媽媽施加壓力，以博取金錢上的妥協，其手法更是百般花樣，諸如一哭二鬧三上吊等令人咂舌。

李家鼎唔識用APPLE電話。（葉志明 攝）

嚴佩鈺曾是江華助手

除了家庭內部矛盾，嚴佩鈺昔日的生活點滴也被重新翻出。婚前她曾是半個藝人，她分享曾任江華助手的往事，及貼出多張當年以菲林相機拍攝的《尋秦記》幕後花絮而為人所知。然而她的行為卻多次引起爭議，例如曾在施明火化儀式後痛哭失聲，但前一天卻神情輕鬆，全日笑意盈盈。她亦被爆在施明生前購買昂貴奢侈品，甚至轉售施明所用的醫療床。面對排山倒海的負評，嚴佩鈺已經將個人社交平台封鎖，只限朋友才可以看。