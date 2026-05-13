傳謝霆鋒與張柏芝在港秘密會面　歎牛扒影片疑洩密惹熱議登上熱搜

現年45歲的男神謝霆鋒與前妻張柏芝於2006年結婚，兩人婚後育有兩個兒子Lucas及Quintus，不過婚姻只維持5年。兩人雖然已離婚15年，但雙方的一舉一動依然是外界的焦點。日前謝霆鋒在社交平台分享香港探店的影片，當中一把神秘女聲被網民認為與張柏芝極相似，令「謝霆鋒張柏芝疑似一齊吃飯」衝上了熱搜，引發網民瘋狂熱議。

謝霆鋒與張柏芝的婚姻只維持了5年。（Getty Images）

謝霆鋒疑似與張柏芝歎牛扒？

謝霆鋒四日前在IG分享了一段名為「我在香港吃過最好吃的牛排」的影片，如片中可見，打扮低調的霆鋒戴著帽子，身穿白色運動衫，與幾位友人在扒房歎牛扒，過程中與大廚以英語交流。去到享用甜品Tiramisu時，影片背後突然傳來一把低沉略帶沙啞的女聲。

謝霆鋒四日前在IG分享了一段名為「我在香港吃過最好吃的牛排」的影片。（IG圖片）

霆鋒到訪扒房歎美食。（IG圖片）

霆鋒全程與大廚用英語交流。（IG圖片）

沙啞女聲「撞聲」張柏芝

有大批網民聽到後，都指辨識度極高的聲音與張柏芝非常相似，加上兩人近日都身處香港，令「謝霆鋒張柏芝疑似一齊吃飯」衝上了熱搜。大批網民立即偵探上身，認為雖然只有聲音出現在片段中，都不能排除兩人一同食飯的可能性。

去到享用甜品Tiramisu時，影片背後突然傳來一把低沉略帶沙啞的女聲。(IG圖片）

有網民認為這把聲音沙啞的女聲與張柏芝的聲音極度相似。（IG圖片）

網民猜如果是真的 兩人是為兒子見面

普遍網民猜測，雖然兩個兒子跟隨母親生活，但謝霆鋒與Lucas及Quintus的關係情同兄弟。若謝霆鋒與張柏芝真的「世紀合體」，原因必定是為了兩個兒子，更指兩人多年來都致力盡好父母的責任：「不是很正常嗎，畢竟是兩個孩子爸爸媽媽」、「先不說是不是張，就算是，孩子爸媽一起吃飯咋了」、「估計陪孩子吃飯 右邊這個像是lucas」。不過亦有人認為聲音不一定是張柏芝，更有可能是聲音誤讀或雜音，「首先聽聲音不一定是張」、「只是聲音像而已，女生聲音沙啞的又不是沒有」。